若中國封鎖台灣 曾文生：保留燃煤、維持核能妥善

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（中央社記者曾智怡台北26日電）外界關切中國若封鎖台灣，能源供應斷炊恐衝擊全球半導體產業。台電董事長曾文生表示，COVID-19疫情開始便有相關模擬，優先限電對象為非民生相關產業等，台電也會做好所有準備，包含保留燃煤機組、儲煤設施及維持核能機組妥善。

曾文生接受「寶島全世界」主持人鄭弘儀專訪今天播出，被問及核電使用，曾文生不諱言，國內電廠蓋在哪都會被反對，核能機組也是如此。在石油時代，化石燃料讓人類快速取得高密度能量發展工商業，但因二氧化碳排放，將逐漸走入歷史；若要滿足發電方式，核能是種選擇，但最重要的還是確保安全，最後再讓人民選擇。

主持人詢問若中共攻打台灣，台中電廠有保留6部燃煤機組，核能機組是否也能比照處理。曾文生表示，台電資產絕大部分為國家資產，台電責任即是在國家需要時發揮功能，但核電使用須符合一定必要條件，目前延役法律已通過。

對於核能機組能否保留下來，曾文生說，由於核燃料尚未放至乾式貯存設施，目前核二、核三廠人員滿編，會要求員工做好所有機組維護工作；至於核一較困難，是因部分設備已不能使用。

主持人進一步詢問，假設台灣遭封鎖，電力限制會針對工業或民生用電。曾文生表示，工業有不同類別，若為民生相關工業，也是在維持民生必需，所以不會完全限制工業用電；至於民生用電也不可能不調整。

他進一步說，事實上，大約從COVID-19疫情剛發生，就已開始針對相關劇本進行模擬，至今已有4、5年之久。至於優先影響範圍，他說，「與民生不是最關鍵的會先通知」，作為第一個考慮對象，例如娛樂事業相關等。

他不諱言，全世界最關切的還是台灣晶片，台灣與盟邦持續討論此問題，因維持全球合理運作很重要；同理，維持台灣能源穩定也很重要，因此要共同想出好的解決方案。尤其現在面對地緣政治風險，風險又隨時間演進而改變，台電會做好各種準備，目前做得到的包含保留燃煤、儲煤設施，緊急時刻就能用到。

至於核能機組部分，他說，現在正在進行爐心移出燃料棒工作，同時維持機組妥善。

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他提到，科學園區科技廠都有自有發電設備，但啟用機率低，約1GW左右，相當於一部核三機組。

天然氣存量方面，曾文生表示，夏季用量較多，燃氣安全存量較少，約11、12天。隨著觀塘三接開始進氣，明年台中三期兩個儲槽應也會開始進氣，存量約可增加到14、15天；接下來高雄洲際碼頭興建天然氣接收站，約設置5、6個儲槽，天然氣存量便可再增加。（編輯：張良知）1140626