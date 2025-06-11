中國兩航艦太平洋同時活動 顧立雄：顯見擴張主義本質

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（中央社記者楊堯茹台北11日電）據日本防衛省消息，中國首艘國產航空母艦山東艦與另艘航艦遼寧艦近日首次在太平洋同時活動。國防部長顧立雄今天表示有充分掌握，並強調，中國傳達政治訊息，可看出擴張主義本質。

日本防衛省指出，7日下午1時前後，山東艦在宮古島（沖繩縣）東南約550公里的海域與飛彈驅逐艦等4艘艦船同時航行，之後在太平洋向東行駛；遼寧艦則於7至8日在南鳥島西南海域航行，這是中國航空母艦首度越過第二島鏈。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部報告「海空戰力提升計畫採購進度及執行成效」，並處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等70案。

顧立雄於會前接受媒體聯訪，被問及中國雙航艦同時現身西太平洋，他表示，都有充分掌握。

顧立雄強調，藉此可看出中國擴張企圖，兩艘航艦穿越第一島鏈、延伸到第二島鏈，都在傳達一定政治訊息，可看出中國擴張主義本質。

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媒體詢問，台美國防產業論壇今天登場。顧立雄說，創建無人機自主生產鏈能以及非紅供應鏈，甚至打入國際供應鏈市場，這是目標之一。

此外，媒體問及，民間連日舉辦「台海防衛兵推」，顧立雄表示，樂見民間願意關心國防，相關結論、意見都樂意納入參考，國防部對於灰帶侵擾作為都有相關作戰計畫，也會滾動式修調，並透過相關兵推以及實兵驗證。（編輯：萬淑彰）1140611