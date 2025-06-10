日防衛省：中國兩航艦首次在太平洋同時活動

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（中央社台北10日電）據日本防衛省，中國首艘國產航空母艦山東艦與另艘航艦遼寧艦近日首次在太平洋同時活動。日本防衛省認為，中國此舉旨在強化遠海作戰能力，應警惕中方迅速擴大活動範圍。

共同社中文網今天報導，日本防衛省統合幕僚監部9日公布了上述消息。報導指出，中國似乎是為了確立制海權，加強在由日本伊豆諸島和美國關島等構成的第二島鏈周邊的活動，從而制約美方。

據日本防衛省，7日下午1時前後，山東艦在宮古島（沖繩縣）東南約550公里的海域與飛彈驅逐艦等4艘艦船同時航行，之後在太平洋向東行駛，9日在沖之鳥島以北的日本專屬經濟區（EEZ）內起降了戰機與直升機。日本海上自衛隊的護衛艦與巡邏機進行了警戒。

遼寧艦則於7至8日在南鳥島西南海域航行，這是中國航空母艦首度越過第二島鏈。日本官房長官林芳正9日在記者會上說明時表示已酌情向中方提出交涉。

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對此，中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會回應表示，「中國軍艦在有關海域活動完全符合國際法和國際慣例」，希望日方客觀理性看待。

南鳥島是日本孤懸在太平洋上的偏遠離島，面積1.47平方公里，距離日本本土約1800公里，是日本最東端的領土，距離美國控制的威克島（Wake Island）則僅約1400公里，戰略位置重要。島上目前無常住居民，僅有氣象觀測人員及日本海上自衛隊的航空派遣隊駐守。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140610