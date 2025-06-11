中國雙航艦現西太平洋 軍事專家：將成經常性

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（中央社記者李雅雯上海11日電）中國航空母艦遼寧艦、山東艦首次同時在西太平洋活動。中國海軍對外表示，這是年度例行性訓練；中國軍事專家認為，未來將會經常性在西太平洋海域進行雙航艦訓練或演習。

遼寧艦、山東艦近日被觀察到，首次於同時間在西太平洋活動。中國海軍新聞發言人王學猛10日表示，遼寧艦、山東艦航艦編隊赴西太平洋等海域訓練，這是年度計畫例行性訓練，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。

澎湃新聞11日報導引述軍事專家王云飛的意見表示，雙航艦協同作戰有很多協同方式，這與單航艦作戰不一樣，不能互相干擾。未來中國海軍還會經常進入西太平洋海域進行雙航艦訓練或演習，這是形成整體協同作戰能力必須的訓練。

王云飛指出，遼寧艦、山東艦首次於同時間在西太平洋海域進行訓練，這是值得關注的關鍵訊息，具有戰略意義。台灣以東的西太平洋海域是中國重點防禦方向，過往沒有在西太平洋進行雙航艦訓練。

王云飛強調，中國海軍在西太平洋海域訓練是必訓項目，因為如果未來發生軍事衝突，這個區域非常關鍵，所以必須進行雙航艦遠航訓練，「我們未來面臨的對手是比較複雜的，具有島鏈上面的基地，也有從那個方向過來的航母（艦）」。

中國外交部發言人林劍10日於例行記者會上回應遼寧艦、山東艦首次於同時間在西太平洋活動一事。林劍表示，「中國軍艦在有關海域的活動完全符合國際法和國際慣例，中國一貫奉行防禦性的國防政策，希望日方客觀理性看待」。

據共同社10日報導，日本外相岩屋毅10日在記者會上表示，「關注中國軍隊動向，確保警戒監視工作萬無一失」。他透露，外務省相關負責人已向中國駐日本大使館的公使銜參贊提出交涉。

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軍事專家張軍社認為，中國海軍航艦執行正常遠航訓練，在公海展開訓練符合國際法和國際慣例，「日本炒作和渲染遼寧艦動態別有用心，有渲染中國軍事威脅論的意圖」。

據日本防衛省統合幕僚監部消息，山東艦7日出現在西太平洋，在宮古島東南約550公里海域航行。遼寧艦7至8日在南鳥島近海航行，確認有艦載戰機和直升機起降，這是中國航艦第一次進入該海域。（編輯：陳鎧妤）1140611