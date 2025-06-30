中國稱雙航艦完成遠海實戰訓練 反指外軍抵近跟蹤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）央視報導，中共海軍遼寧號、山東號航空母艦編隊已「圓滿完成」遠海實戰化訓練任務返港。報導聲稱，訓練任務期間外國軍隊艦機「多次抵近偵察、跟蹤監視」，航艦編隊「全程保持高度戒備、隨時反應的作戰狀態，多次組織艦載機戰鬥起飛」。

台灣國安人士今天對此表示，遼寧號、山東號航艦編隊首次同時出巡西太平洋，並穿越「第二島鏈」，具有兩大戰略意涵，包括凸顯「宰制島鏈能力」與突出「絕對存在感」的戰略意圖，以及演練封鎖全島鏈海空交通線，以衝突邊緣的態勢對各方施壓。

根據央視報導，遼寧號、山東號航艦這次遠海實戰化訓練，2支編隊圍繞偵察預警、防抗打擊、對海突擊等多項課題開展研練。此次訓練任務是「根據年度計劃組織的例行性訓練」，「有效檢驗了部隊聯合訓練成效，提高了維護國家主權、安全、發展利益的能力」。

報導聲稱，任務期間「外軍艦機多次抵近偵察、跟蹤監視」，遼寧號、山東號航艦編隊全程保持「高度戒備、隨時反應的作戰狀態，多次組織艦載機戰鬥起飛，專業穩妥處置應對」，確保了各項訓練任務的「圓滿完成」。

針對遼寧號、山東號航艦編隊這一遠海實戰化訓練任務，國安人士表示，這2艘航艦5月19日起跨島鏈施壓，分別由多艘各型作戰艦、補給艦組成逐次加入兩個航艦編隊。

國安人士分析，遼寧號船團分別在黃海、東海海域進行包括戰機起降、海上巡航、跟監及模擬攻擊外機外艦。6月6、7日間，更發生軍機接近日本反潛機的嚴重空中危安事件，遭日方抗議。截至返港前，船團一度在第一、二島鏈間有長時間演訓。

透過 Google News 追蹤中央社

山東號船團則自菲律賓東北至日本西南諸島周邊進行類似演訓，並在穿過巴林塘海峽返回南海，回到母港。

國安人士表示，自日前香格里拉對話以來，美國、歐盟等多國才陸續提醒注意中國在印太的軍事擴張帶來的威脅，中國更意在凸顯其在印太的「絕對存在」。（編輯：邱國強）1140630