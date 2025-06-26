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紐時：川普打擊伊朗 可能影響中國對台戰略考量
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英國發布貿易戰略 將與台灣擴大提升貿易夥伴關係

2025/6/26 20:03（6/26 20:36 更新）
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圖為英國國會大廈一隅。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳韻聿倫敦26日專電）英國政府今天發布自2020年脫離歐洲聯盟（EU）以來第一部貿易戰略，重點內容包括協助英國企業擴大出口，以及善用英國在科技、創新、服務、金融等領域的優勢。

其中，戰略明文提到，英國「很快」將與台灣在投資、數位貿易，以及能源和淨零碳排等3大領域，在「提升貿易夥伴關係」（ETP）框架下，簽署備忘錄（MOU）。

此外，英國擬於「（今年）秋天」與台灣討論，如何進一步發展ETP。

今天發布的貿易戰略（Trade Strategy）是在「具彈性的貿易安排」（Flexible Trading Arrangements）這一個章節提到上述內容，以台英ETP為其中一個說明範例。

台英2023年建立ETP，初步議定即以投資、數位貿易、可再生能源和淨零碳排為3大重點強化合作領域。

英國政府長期支持與台灣發展強健經貿和科技關係。外交大臣拉米（David Lammy）24日在國會下議院報告對中關係全面盤點（China audit）重點結論時，在正式口頭聲明提到，英國不會改變長期以來對台灣的立場，但同時將在「貿易、教育及創新」領域，與台灣保持非正式、但富有活力的關係。

自1991年起，台灣和英國常態舉行次長級年度經貿對話。英國商業暨貿易部主責貿易政策與經濟安全的副大臣亞歷山大（Douglas Alexander）今年4月曾書面回應一名國會議員詢問表示，他期待今年稍晚與台灣方面共同主持台英經貿對話。

台英經貿對話輪流在台北和倫敦召開，上一次是2023年11月在倫敦舉行，因此下一輪對話原則上應於台北登場。

考量英國政府在今天發布的貿易戰略提到，將「很快」與台灣在ETP框架下簽署3大領域MOU，可以預期相關議題將納入台英經貿對話議程。

貿易戰略另提到英國與台灣之間的貿易數位化領航計畫（UK-Taiwan Trade Digitalisation Pilot）。該計畫現階段重點項目包括推動雙邊半導體貿易數位化，以及協助英國中小企業拓展出口。

在台灣也爭取加入的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）方面，貿易戰略指出，英國支持CPTPP「盡速擴張」、納入更多經濟體，包括現階段未與英國簽署自由貿易協定（FTA）的經濟體。

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英國去年正式成為CPTPP一員，是目前唯一來自歐洲地區的CPTPP成員經濟體。

根據英國商貿部19日發布的最新統計，台英雙邊進出口貿易額一年達93億英鎊（約新台幣3700億元），2023至2024年的貿易額年成長率達7.7%，目前為英國對台灣出口額大於台灣對英國出口額，成長速度也是前者大於後者。台灣是英國的全球第33大貿易夥伴。（編輯：高照芬）1140626

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