英外相：在南海、台海將可見英國更多自由航行行動

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）英國外交大臣拉米（David Lammy）今天在國會應詢證實，未來在南海、台灣海峽將可見到英國更多自由航行行動。

曾在英國保守黨上一次執政期間（2010至2024年）擔任國際發展副大臣、並曾在卸任後訪問台灣的國會議員施蒙德（Desmond Swayne）今天在下議院指出，英國海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）穿越台灣海峽，以維護「在南海重要的國際航行自由」，這不僅恰當、而且合法。

施蒙德向拉米提出兩個問題：是否同意他關於史佩號及其行動的說法、以及英國未來是否將有更多類似行動。拉米應詢時，對這兩個問題皆爽快答「是」。

根據英國海軍及相關單位的公開資訊，史佩號近日在日本、南韓一帶，包含東海水域，與美國、澳洲、日本、南韓等國共同操演後，往南航行，並於18日穿越台灣海峽。

本月23日，繼在日、韓一帶水域後，史佩號與澳洲海軍驅逐艦「雪梨號」（HMAS Sydney）再度一同活動，在南海的南沙群島周邊水域，完成自由航行行動。

英國海軍艦隊指揮官伯恩斯（Andrew Burns）中將今天在英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）一場演說提到，史佩號近日在台灣海峽、南海執行自由航行行動，並比照往例有盟友夥伴協同。

史佩號今年5月中旬也曾在南海執行自由航行行動。英國海軍發布或證實自由航行行動相關訊息時，按例均強調相關行動符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）。

史佩號2021年9月與另一艘同為「河級」（River-class）的近海巡邏艦艇（OPV）「添馬號」（HMS Tamar）自英國啟程，對印太區域展開常態部署。按既有規劃，它們的部署時間將長達至少5年。

根據歷來已獲英方證實消息，今年6月18日之前，史佩號即曾在印太區域常態部署期間，至少一次低調穿越台海，包括去年上半年。

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由英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群今年4月下旬自英格蘭啟程，對印太區域展開行動部署。2021年英國海軍執行類似部署時，打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）曾在當年9月穿越台海，引發北京表示不滿。

威爾斯親王號目前在新加坡靠港訪問，期間將開放參觀。今年也是英國與新加坡建交60週年。（編輯：洪啓原）1140625