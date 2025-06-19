英國在台辦事處：皇家海軍行駛航行自由權有明確先例

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（中央社記者溫貴香台北19日電）傳英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）18日穿越台灣海峽，英國在台辦事處今天證實此事，並表示皇家海軍艦艇在此地區行使「聯合國海洋法公約」所規定的航行自由權，有明確的先例。

媒體報導，美國與北大西洋公約組織主要盟邦英國月初聯手在東海執行巡邏任務。外傳英國皇家海軍巡邏艦史佩號（HMS Spey）曾穿越台灣海峽，英國在台辦事處回應中央社記者提問表示，2025年6月18日，英國皇家海軍巡邏艦「史佩艦」（HMS Spey）在台灣海峽航行。此航行符合「聯合國海洋法公約」規定的權利。

英國在台辦事處表示，皇家海軍在何處行動，都完全遵守國際法，並行使「聯合國海洋法公約」規定的航行和飛越自由權。皇家海軍艦艇在此地區行使「聯合國海洋法公約」所規定的航行自由權，有明確的先例。（編輯：翟思嘉）1140619