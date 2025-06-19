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前美副國安顧問：未來10至15年可能是世界最危險時刻

2025/6/19 21:47（6/19 22:29 更新）
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曾在美國總統川普第一任期擔任副國家安全顧問的柯茲（圖）19日在倫敦表示，未來10至15年可能是世界最危險時刻。（英國皇家國際事務研究所倫敦會議轉播截圖）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月19日
曾在美國總統川普第一任期擔任副國家安全顧問的柯茲（圖）19日在倫敦表示，未來10至15年可能是世界最危險時刻。（英國皇家國際事務研究所倫敦會議轉播截圖）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年6月19日
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（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）曾在美國總統川普第一任期擔任副國家安全顧問的柯茲（Victoria Coates）今天在倫敦表示，未來10至15年可能是世界最危險時刻，特別是在台灣周邊，但不限於此。

她指出，理想情況是美國與中國能夠對話、管控風險。中國面臨各項嚴峻問題，「我認為我們最危險的時刻可能是接下來的10至15年」，特別是與台灣這個衝突熱點有關。

柯茲目前是美國保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）副總裁，主責國安與對外政策。她今天應邀在英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）舉辦的年度國際事務論壇「倫敦會議」（London Conference）擔任與談人，觸及台灣安全形勢。

柯茲曾在2019至2020年川普（Donald Trump）第一任期（2017至2021年）內擔任白宮副國安顧問，主責中東和北非事務。

柯茲今天提到，她對台灣的印象是，台灣是美國在「最糟糕的地理位置」所能擁有的「最好盟友」。她肯定台灣對自我防衛更加重視，但依然「不足」（it's not enough）。

柯茲指出，美國「無法比台灣更關心」台灣自身安全，她認為台灣因此將面臨由美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）所領導、多管齊下協調一致的作為，以強化台灣防衛，提升台灣抵禦侵略、讓任何侵略意圖難以落實的能力。不過，柯茲坦言，這對美國而言是「一大問題」（a huge problem）。

柯伯吉曾數次批評台灣對自身防衛投資不足。他3月曾在聯邦參議院任命聽證會說，對美國而言，台灣非常重要，但並非攸關美國生存利益。若作為美國盟友，台灣不善盡本份，讓美國從軍男女因此而犧牲，是不公平的。

另一方面，隨著中東地區局勢升高，各界關切美國及其盟友是否將被迫自歐洲、甚至印太區域，移轉軍事資源至中東，產能已嚴重吃緊的美國軍工業也可能面臨更大壓力。

在這樣的背景下，柯茲今天提到，美國將軍事資源重新分配至太平洋，這對美國而言事實上也是承受龐大壓力，這也是為什麼即將登場的北大西洋公約組織（NATO）峰會如此關鍵。

北約峰會24至25日在海牙舉行，議程重點包含議定新的防衛支出門檻。北約秘書長呂特（Mark Rutte）持續遊說各成員國將防衛支出最低標設定為國內生產毛額（GDP）5%，其中可細分為核心國防支出最低標GDP的3.5%，以及相關基礎建設GDP的1.5%。含英國在內，部分北約成員國已原則上同意往達成GDP 5%此一目標努力，但就達標時程與執行細節仍未達共識。

呂特敦促歐洲北約國家及同為北約一員的加拿大為歐洲－大西洋防務承擔更多責任，特別是當美國川普政府一再施壓，理由包括美國必須移轉更多資源於應對中國。

呂特9日在「皇家國際事務研究所」倫敦總部演說，回應媒體提問時曾罕見說重話提到，若連英國也不願提高防衛支出，則英國民眾可繼續享有健保、退休金，但「最好學說俄語」，因為「結局就是如此」。

呂特指出，政治人物不應畏懼向民眾公開殘酷事實、憂懼民眾恐騷動不安。他認為，民眾最好要感到不安，因為「這就是現實」，而事實是，若北約各國不現在就下定決心，俄羅斯有能力在5年內對北約領土發動具可信度的攻擊。

另一方面，除了加緊應對俄羅斯構成的威脅，北約近年對印太區域安全的關注也提升。柯伯吉近日啟動檢討澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）協定，在歐洲和印太區域皆引發關注。

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AUKUS涉及英美協助澳洲打造核動力潛艦、發展尖端科技。前北約秘書長、英國政府6月初發布的「戰略防衛檢討」（SDR）主筆之一羅伯森（George Robertson）今天在「倫敦會議」提到，AUKUS是英國與亞太緊密連結的鮮明例證、是英國對亞太區域的貢獻。不過，北京多次批評AUKUS是西方霸權的展現。

儘管柯伯吉曾對AUKUS是否符合美國利益表示懷疑，理由包括澳洲迄今未承諾將在必要時出動潛艦、支援美國在印太區域的軍事行動，柯茲今天說，她的理解是，美國政府正在衡量是否為AUKUS增加太空領域等新合作項目，也就是擴大、而不是腰斬AUKUS。（編輯：高照芬）1140619

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