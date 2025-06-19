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蕭美琴：台灣居全球科技供應鏈關鍵 台海不穩動搖印太

2025/6/19 17:17（6/19 17:46 更新）
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副總統蕭美琴日前接受挪威國家廣播公司專訪提到台灣未來走向表示，台灣無疑是一個獨立的社會，任何改變現狀的行為，都必須透過民主的方式得到台灣人民的同意。也重申政府的立場始終支持維持現狀。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年6月19日
副總統蕭美琴日前接受挪威國家廣播公司專訪提到台灣未來走向表示，台灣無疑是一個獨立的社會，任何改變現狀的行為，都必須透過民主的方式得到台灣人民的同意。也重申政府的立場始終支持維持現狀。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年6月19日
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（中央社記者溫貴香台北19日電）副總統蕭美琴接受挪威國家廣播公司專訪指出，台灣在全球科技供應鏈扮演關鍵角色，為全球眾多設備，包括手機到汽車、再到衛星和國防設備等提供動力；任何破壞台海穩定與安全的行為，都會動搖整個印太地區穩定。

副總統表示，北京用各種標籤攻擊台灣民選政府，無任何實質助益，兩岸對話最終決定權在北京。她強調，不能因國家面積小、就不能擁有自由，民主國家應在公民社會展開更多交流，發展更多創意工具以因應錯假訊息、外國勢力干預與社會操縱等挑戰。

副總統日前接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS, NRK）專訪，針對兩岸關係、地緣政治、台美關係，以及台灣對挪威與其他歐洲國家的政策期望等議題進行回應。

針對主持人開場就詢問「戰貓」意涵，蕭副總統回應，貓比狼可愛許多，且貓具有敏捷及靈活等平衡特性。台灣人民熱情慷慨，成為一股良善力量；台灣希望參與國際，同時也保有自己原則，台灣必須保持韌性敏捷，並務實因應極其複雜環境，需要像貓一樣，有9條命才能生存。

而中共對台軍演與俄烏戰爭對台灣的影響，蕭副總統說明，這是一個複雜的世界，她認為俄羅斯入侵烏克蘭為台灣人民帶來警惕，提醒不能自滿、不能將和平視為理所當然。

副總統解釋，中國日益增強的軍事行動，以及涵蓋散布假訊息、心理戰、政治戰及經濟脅迫等混合式脅迫，再次提醒台灣必須更努力強化國防。台灣最終目標是防止衝突及緩和局勢，但也了解必須透過建立自身實力來維護和平，同時也應保持對話管道暢通，以維持對全世界都具有意義的穩定和現狀。

副總統認為，從烏克蘭的經驗，台灣必須研發更多新興科技，並善用台灣私部門能力，來支持整體社會韌性的提升，且「韌性」不只是軍事和安全，而是整個社會層面韌性；任何破壞台海穩定與安全的行為，都會動搖整個印太地區的穩定，且台灣的韌性對全球科技的持續發展至關重要，有助確保對人類生命、和平、穩定、民主和自由的基本尊重。

談及兩岸對話，副總統回應，無庸置疑，台灣是個獨立社會，任何改變現狀的行為，都必須透過民主方式得到台灣人民的同意；北京用各種標籤攻擊台灣民選政府，無任何實質助益，而中國選擇與持中國立場的代理人或倡議者合作，不僅具破壞性且毫無成效。

副總統強調，對話最終決定權在北京。台灣主張維持現狀，這也是許多全球利害相關者也支持的狀態，北京的領導人必須體認，只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與公平的對話，才能真正改善兩岸關係。

至於是否擔心美國總統川普將台灣納入與中國達成的重大交易裡，副總統表示，台灣的未來必須由台灣人民透過民主方式來決定，且台灣是美國經濟發展與再工業化的極重要合作夥伴，台灣將持續在這些共同利益上深化合作，並一同維護印太地區的和平及穩定。

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對於台灣與歐洲國家的未來合作，副總統提到，挪威是個小國，但不能因為國家面積小、就不能擁有自由。經濟方面，台灣希望能與挪威及歐洲深化合作關係，在科技與人工智慧領域加強連結，並期盼歐洲能更加開放地與台灣簽署貿易協定。

在民主方面，副總統強調，所有民主國家正面臨錯假訊息、外國勢力干預與社會操縱的挑戰，民主國家要發展更具創意工具來因應這些威脅，必須提升人民的媒體識讀能力，讓人民更具韌性以面對這些外部挑戰，相信台灣與歐洲諸國在公民社會層面可以展開更多交流合作。（編輯：林克倫、張若瑤）1140619

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