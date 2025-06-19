蕭美琴：台灣居全球科技供應鏈關鍵 台海不穩動搖印太

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（中央社記者溫貴香台北19日電）副總統蕭美琴接受挪威國家廣播公司專訪指出，台灣在全球科技供應鏈扮演關鍵角色，為全球眾多設備，包括手機到汽車、再到衛星和國防設備等提供動力；任何破壞台海穩定與安全的行為，都會動搖整個印太地區穩定。

副總統表示，北京用各種標籤攻擊台灣民選政府，無任何實質助益，兩岸對話最終決定權在北京。她強調，不能因國家面積小、就不能擁有自由，民主國家應在公民社會展開更多交流，發展更多創意工具以因應錯假訊息、外國勢力干預與社會操縱等挑戰。

副總統日前接受「挪威國家廣播公司」（Norsk Rikskringkasting AS, NRK）專訪，針對兩岸關係、地緣政治、台美關係，以及台灣對挪威與其他歐洲國家的政策期望等議題進行回應。

針對主持人開場就詢問「戰貓」意涵，蕭副總統回應，貓比狼可愛許多，且貓具有敏捷及靈活等平衡特性。台灣人民熱情慷慨，成為一股良善力量；台灣希望參與國際，同時也保有自己原則，台灣必須保持韌性敏捷，並務實因應極其複雜環境，需要像貓一樣，有9條命才能生存。

而中共對台軍演與俄烏戰爭對台灣的影響，蕭副總統說明，這是一個複雜的世界，她認為俄羅斯入侵烏克蘭為台灣人民帶來警惕，提醒不能自滿、不能將和平視為理所當然。

副總統解釋，中國日益增強的軍事行動，以及涵蓋散布假訊息、心理戰、政治戰及經濟脅迫等混合式脅迫，再次提醒台灣必須更努力強化國防。台灣最終目標是防止衝突及緩和局勢，但也了解必須透過建立自身實力來維護和平，同時也應保持對話管道暢通，以維持對全世界都具有意義的穩定和現狀。

副總統認為，從烏克蘭的經驗，台灣必須研發更多新興科技，並善用台灣私部門能力，來支持整體社會韌性的提升，且「韌性」不只是軍事和安全，而是整個社會層面韌性；任何破壞台海穩定與安全的行為，都會動搖整個印太地區的穩定，且台灣的韌性對全球科技的持續發展至關重要，有助確保對人類生命、和平、穩定、民主和自由的基本尊重。

談及兩岸對話，副總統回應，無庸置疑，台灣是個獨立社會，任何改變現狀的行為，都必須透過民主方式得到台灣人民的同意；北京用各種標籤攻擊台灣民選政府，無任何實質助益，而中國選擇與持中國立場的代理人或倡議者合作，不僅具破壞性且毫無成效。

副總統強調，對話最終決定權在北京。台灣主張維持現狀，這也是許多全球利害相關者也支持的狀態，北京的領導人必須體認，只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與公平的對話，才能真正改善兩岸關係。

至於是否擔心美國總統川普將台灣納入與中國達成的重大交易裡，副總統表示，台灣的未來必須由台灣人民透過民主方式來決定，且台灣是美國經濟發展與再工業化的極重要合作夥伴，台灣將持續在這些共同利益上深化合作，並一同維護印太地區的和平及穩定。

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對於台灣與歐洲國家的未來合作，副總統提到，挪威是個小國，但不能因為國家面積小、就不能擁有自由。經濟方面，台灣希望能與挪威及歐洲深化合作關係，在科技與人工智慧領域加強連結，並期盼歐洲能更加開放地與台灣簽署貿易協定。

在民主方面，副總統強調，所有民主國家正面臨錯假訊息、外國勢力干預與社會操縱的挑戰，民主國家要發展更具創意工具來因應這些威脅，必須提升人民的媒體識讀能力，讓人民更具韌性以面對這些外部挑戰，相信台灣與歐洲諸國在公民社會層面可以展開更多交流合作。（編輯：林克倫、張若瑤）1140619