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副總統：台美日經貿高度互補 雙軸轉型需多方合作

2025/5/1 18:19（5/1 18:26 更新）
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總統府1日表示，副總統蕭美琴接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」，感謝自民黨青年局持續展現對台日友誼的支持與關心。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年5月1日
總統府1日表示，副總統蕭美琴接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」，感謝自民黨青年局持續展現對台日友誼的支持與關心。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年5月1日
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（中央社記者葉素萍台北1日電）副總統蕭美琴接見日本自民黨青年局幹部訪台團指出，台美日的經貿關係高度互補，對於印太地區經濟發展有許多貢獻，尤其在面對人工智慧、數位經濟等新興科技的發展以及淨零碳排等雙軸轉型的過程，更需要多方合作才能在國際競爭環境掌握優勢。

總統府今天發布新聞稿表示，副總統蕭美琴4月29日下午接見「日本自民黨青年局幹部訪台團」。蕭副總統說，自民黨青年局一直是台日國會議員交流往來非常重要平台，她也與青年局交流約2、30年，很高興看到日本新世代不斷展現對台日友誼的支持及關心。

談及國際情勢及經濟領域的變化，蕭副總統感謝日本首相石破茂在與美國總統川普舉行高峰會時，明確表達反對任何以武力或脅迫等方式片面改變現狀的意圖。

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副總統指出，台灣與日本都面臨美國提出對等關稅的新挑戰，相信雙方談判團隊都會與美方基於彼此長期互惠的經貿關係，積極進行協商，希望協調出對整體印太地區長期發展最有利的條件。

她表示，長期以來，台、美、日之間的經貿關係高度互補，對於印太地區經濟發展有許多貢獻，是非常正面的合作及互動模式。尤其在面對人工智慧、數位經濟等新興科技的發展，以及淨零碳排等雙軸轉型的過程中，更需要多方合作取得科技進步，才能在國際競爭環境中掌握優勢，她期待雙方未來有更多共同克服問題及合作的機會。（編輯：謝佳珍）1140501

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