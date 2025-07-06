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颱風丹娜絲襲台 高雄2行政區1890戶停電或跳電

2025/7/6 19:26
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（中央社記者張已亷高雄6日電）颱風丹娜絲襲台，造成高雄旗津區778戶短暫跳電，已恢復供電；鳥松區線路斷線致1112戶停電，預計晚上8時恢復供電，另外，永安區在上午因緊急安排工作而停電，現已恢復供電。

台電鳳山區處表示，線路在下午5時3分許受颱風影響，造成斷線事故，引起高雄市鳥松區松埔路及神農路等附近一帶停電，共有1112戶受影響，已派員前往搶修，預計晚上8時恢復供電。

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台電高雄區處說明，下午5時57分許因颱風影響，發生供電饋線瞬跳事故，造成高雄市旗津區實踐里一帶用戶短暫停電約6秒，共有778戶受影響，隨後恢復供電正常。後續將派員查修，以確認事故原因。

有關永安區新興路停電部分，台電高雄區處指出，因接獲當地里長反應，指木橫擔斷裂又逢颱風逼近，擔心造成倒塌。台電高雄區處今天緊急安排工作停電進行處置，計有53戶自上午9時30分許開始停電，並在中午12時45分許恢復供電。（編輯：陳清芳）1140706

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