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中國人東南亞涉詐 2025上半年遣返5400餘人

2025/7/6 15:15
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（中央社台北6日電）不少中國人在東南亞因不同原因參與電信網路詐騙，據報導，今年上半年已就從緬甸妙瓦底地區抓獲並集中遣返中國籍涉詐人員5400餘名。

央視新聞報導，中國、緬甸、泰國聯合打擊電信網絡詐騙犯罪第二次部級會議4日在緬甸奈比多（Naypyidaw）召開。

會上，3國有關部門就深化警務執法合作達成系列共識，將繼續聯手嚴厲打擊妙瓦底（Myawaddy）等地電信網路詐騙犯罪，全面清剿電詐園區，抓捕涉詐人員，堅決鏟除涉詐犯罪土壤。

據報導，今年以來，中緬泰有關部門聯手對妙瓦底地區電信網路詐騙犯罪發起猛烈攻勢，已抓獲並集中遣返中國籍涉詐人員5400餘名。

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中國演員王星1月初在泰國被誘至緬甸妙瓦底電詐園區，事件對中國民眾赴泰旅遊造成負面影響。2月初，泰國政府加強力道打擊泰緬邊境上的詐騙集團，中斷對緬甸邊境部分地區的電力、網路和燃油供應。

中國外交部發言人郭嘉昆2月中旬在記者會上表示，泰緬邊境發生的網賭、電詐惡性案件威脅中國、泰國在內的有關國家公民生命和財產安全，中國正與泰國、緬甸等國積極展開雙、多邊合作，綜合施策、標本兼治，合力封堵不法分子在有關國家流竄作案。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140706

#中國外交部
#詐騙
#泰國
#緬甸
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