颱風丹娜絲轉強 北市消籲民眾完成6項整備防颱

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）颱風丹娜絲已增強為中颱，台北市消防局今天提醒，民眾應進行至少6項防颱整備及應變工作，包括住處所位於低窪地區應預防豪雨山崩、土石流，期間避免外出，以防止危險。

消防局發布新聞稿表示，颱風丹娜絲將通過台灣海峽或登陸中部地區影響北市，主要影響時間為今日至明日白天，北市平地陣風可能達7至9級，山區則可能達9至12級。

同時，降雨最顯著時段主要為明日凌晨至白天颱風最為接近時段，最大時雨量約20至30毫米，累積雨量可達大雨等級。

消防局呼籲，民眾應進行各項防颱整備及應變工作，風雨顯著期間避免外出、至山區或沿海從事旅遊活動，以防止危險。

為因應颱風來襲，最重要的是民眾的主動配合，消防局呼籲，民眾應注意居家環境並做好下列6項防範措施。首先，在颱風期間需要緊急援助時可利用1999、119或110電話報案；其次，颱風期間若無必要儘量不要外出，停電期間避免使用火燭，如確有需要，應有充分防範措施以免發生火災。

以及，居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難；若收到台北市政府疏散撤離通知時，應迅速配合北市府人員進行疏散作業；家中應事先準備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品，並準備個人緊急避難包放在家中或工作場所隨手可取得的地方。

還有，家中所有的門窗均應檢視並維修，盆景應移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器；工地圍籬、鷹架、看板及廣告招牌應檢查，取下或釘牢，以免被強風吹落，造成危害。

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消防局指出，民眾若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至台北市防災資訊網進行查詢，或使用智慧型手機下載安裝「台北市行動防災App」。

另外，加入北市府Line官方帳號可得知停班停課訊息、水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務。（編輯：方沛清）1140706