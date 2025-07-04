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幫人嗆聲前男友談判遭刺亡 嘉院判凶嫌14年

2025/7/4 19:06（7/4 20:02 更新）
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陳男為替黃姓女性友人出氣，在網路嗆聲黃女的王姓前男友，王男深感受辱，2人去年11月談判，王男持利器刺死陳男。案件經國審，嘉院今天判處14年徒刑。圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
陳男為替黃姓女性友人出氣，在網路嗆聲黃女的王姓前男友，王男深感受辱，2人去年11月談判，王男持利器刺死陳男。案件經國審，嘉院今天判處14年徒刑。圖為嘉義地方法院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）陳男為替黃姓女性友人出氣，在網路嗆聲黃女的王姓前男友，王男深感受辱，2人去年11月談判，王男持利器刺死陳男。案件經國民參與審判，嘉院今天判處14年徒刑；可上訴。

據嘉義地檢署起訴書，35歲王男與黃女曾交往，後因故分手；去年11月11日晚間，黃女向友人陳男轉述與王男交往問題，陳男為替黃女出氣，在網路社群IG（Instagram）向王男表達不滿，並要求解釋。

根據起訴書，王男深感屈辱，去年11月12日凌晨夥同友人，至嘉義水上鄉一處鴿寮找陳男談判，王男、陳男一見面就發生爭吵，陳男在靠近王男時，王男突然拿出身上預藏刀刃，連續刺向陳男2次，陳男因被刺中左側胸腔及左手而倒地。

王男與6名友人見狀，駕車逃離現場；陳男被緊急送醫急救，仍宣告不治。

警方陸續逮捕王男等人到案，案件偵結，全案將王男依殺人罪嫌起訴，因案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果，進行國民參與審判。

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嘉義地方法院表示，國民法官法庭就案件重要爭點在於，陳男左手前臂及側胸腔的2處穿刺傷，為不同角度的穿刺傷，王男連續2次刺向陳男，並非1刀所造成的傷勢，可見王男具有殺人的直接故意。

嘉院表示，王男心智正常，應可知悉利刃插入左胸，可能造成被害人直接死亡的結果，仍持利刃刺穿被害人心臟，事後未施以救護，隨即逃離現場，任由被害人死亡；綜合以上情況，判處有期徒刑14年。（編輯：吳素柔）1140704

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