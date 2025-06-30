新北男涉打死計程車司機 一審判刑8年10月

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（中央社記者趙敏雅新北30日電）新北市1名翁姓男子民國112年間涉毆打李姓計程車司機，導致李男傷重不治。新北地院國民法官法庭審理，今天依傷害致人於死罪，判處翁男有期徒刑8年10月。可上訴。

根據台灣新北地方法院新聞稿，民國112年4月26日清晨4時18分許，翁男搭乘李男所駕駛的計程車，雙方因車資問題起衝突，翁男於新北市三重區下車後，在計程車旁涉徒手毆打李男，並拉住李男的腳，使李男往後跌坐在地。

翁男見狀未停手，涉接續徒手毆打李男頭部，李男因而倒地不起，經路人報案並送醫急救，李男因創傷性顱內出血、腦水腫、多重器官衰竭等傷勢，於同年6月6日被宣告不治。

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新北地方法院合議庭指出，翁男主觀上雖無致李男於死之故意，但客觀上可預見如此毆打李男頭部、身體，極有可能導致其受有重創死亡的可能性。

合議庭表示，參酌檢察官、辯護人及被害人家屬的量刑意見，並審酌犯罪動機、被告犯罪後態度及復歸社會更生可能性等，依傷害致人於死罪，判處翁男有期徒刑8年10月。可上訴。（編輯：戴光育）1140630