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疑因長期感情不睦、經濟開銷 雲林弟殺兄遭收押

2025/6/30 12:12
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（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）雲林縣林姓兄弟同住一個屋簷下，時常因細故起爭執，日前因用電問題鬧上法庭，27日兄弟倆再度發生爭吵，林男持刀砍二哥，導致二哥傷重不治，警方獲報到場，檢方以林男有逃亡之虞向法院聲押獲准。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁今天表示，林姓男子與二哥同住在虎尾鎮某民宅，他們27日上午9時許因用電問題起爭執，二哥欲將林男反鎖在房間內，林男竟持刀砍向二哥，警消獲報趕到現場，二哥倒臥在屋內，明顯死亡，警方當場逮捕林姓男子。

檢方相驗後發現二哥上半身發現數刀刀傷，傷重不治，確切死亡原因仍待後續調查。

經檢方訊問後，認為林姓男子涉犯殺人罪，罪嫌重大且有逃亡之虞，向法院聲押獲准。

當地里長接受電訪時說，林姓兄弟時常發生細故，上週才因用電問題鬧上法院，沒想到27日發生憾事；里長在案發時詢問林男，「何故如此」，林男僅回「忍無可忍」。

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雲林縣社會處指出，林姓兄弟近3年時常因細故發生爭執，屬於社會處的關心戶，案發後林男的女兒出現創傷症候群，目前由其他親屬接回同住，並啟動心理諮商。

檢方指出，全案屬於國民法官案件，後續將由雲林地檢署國民法官專組團隊協同偵辦此案，確保案件於審理時的完整性。同時請財團法人犯罪被害人保護協會臺灣雲林分會，啟動關懷機制，主動對被害人家屬提供必要的法律及心理協助，以維護犯罪被害人家屬權益。（編輯：張銘坤）1140630

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