台東4月民宅火警釀2死 檢方偵結為女租客縱火

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東市強國街租屋民宅4月初發生火警，2房客逃生不及嗆傷死亡；台東地檢署偵查終結，將疑似縱火的林姓女租客起訴，法院裁定續押，將由國民法官法庭審理。

4月8日晚台東市強國街加蓋2樓體皮屋的出租民宅，從1樓竄出火舌，消防人員雖然及時撲滅火勢，但濃煙竄上2樓，住在2樓的葉姓房客嗆傷送醫不治；警消人員於2天後清理火場和租客名單，又在2樓發現已死亡的顏姓女房客。

案發後，有民眾看到林姓女租客倉促離開租屋，警方調閱監視器認為林女形跡可疑，在火警後2小時將林女拘提到案，並依涉嫌縱火移送台東地檢署偵辦，檢方向法院聲押獲准。

台東地檢署今天發布新聞稿表示，這起2死火警案於日前偵查終結向台東地方法院提起公訴，法院裁定林姓被告續押。

台東地檢署表示，林女因租屋與生活習慣等糾紛，心懷不滿，於4月8日晚間，放火燒燬其承租的台東市某處民宅，致使租屋在此的2名被害人死亡，經檢察官向法院聲請羈押與延長羈押均獲准。

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台東地檢署表示，檢察官於18日偵查終結，認被告所為，犯刑法第173條第1項之放火燒燬現供人使用住宅及第271條第1項之殺人等罪嫌，依刑事訴訟法第251條及國民法官法第43條第1項之規定提起公訴，日後將由國民法官參與審判。

台東地檢署表示，檢察官於移審法庭中蒞庭陳述意見，並建請接續於審判中羈押被告，經法院評議後裁定羈押。（編輯：李淑華）1140625