姚宗秦殺人棄屍二審重判無期 延長羈押2月

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（中央社記者劉世怡台北1日電）男子姚宗秦不滿遭催討百萬款項，槍殺友人棄屍山區，二審判決無期徒刑。案件上訴三審中。高院認定他涉犯殺人重罪又棄屍，有逃亡及逃避刑責可能，日前裁定延押2個月。

台灣高等法院裁定指出，姚宗秦羈押期限於10日屆滿，5月29日訊問後，依供述內容及卷內資料，認定他涉犯刑法殺人罪、遺棄屍體，及槍砲彈藥刀械管制條例非法持有非制式手槍等罪嫌疑重大，殺人、非法持有非制式手槍等罪為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪。

高院指出，一審新北地方法院國民法官參審後，依殺人等罪判決姚宗秦無期徒刑；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，4月22日駁回上訴，仍判無期徒刑。

高院認為，姚宗秦被判重刑，有畏罪逃匿可能性，且他於案發後遺棄屍體，可認有迴避司法追訴、逃避刑責之舉，有事實足認有逃亡之虞。

合議庭審酌姚宗秦所涉犯行，不僅侵害被害人的生命法益，對社會治安也危害重大，依本案訴訟進行程度，權衡國家刑事司法權的有效行使、被告人身自由的私益等，認定現階段仍有羈押必要，日前裁定自6月11日起延長羈押2個月。

全案緣於，姚宗秦被控於民國112年5月間涉以裝有滅音管的改造手槍射擊張姓男子後腦致死，並棄屍五股山區；被害人張姓男子，為新北市府副發言人張劭斌的弟弟。

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一審判處姚宗秦無期徒刑，二審台灣高等法院參酌量刑的鑑定報告記載，姚男對自己所為表示若再來一次，本案發生機率還是很大，「不會後悔」、「想不到更好的方法」，也不認為自己行為是錯誤的反應方式。

二審指出，一審判決無違誤，駁回上訴，仍判無期徒刑。案經上訴，由三審最高法院審理中。（編輯：蕭博文）1140601