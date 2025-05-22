高雄男涉酒後砍死友人 國民法官參審判無期徒刑

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（中央社記者張已亷高雄22日電）郭姓男子民國112年間酒後與葉姓友人發生口角，涉嫌持菜刀攻擊對方，造成葉男身受55處銳力傷致死；橋頭地院今天宣判，認為郭男有完全責任能力，依殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。

橋頭地方法院今天發布新聞稿指出，此案依國民法官法規定的國民參與刑事審判程序，由合議庭法官與國民法官參與審判，評議後認為郭男有完全責任能力，不適用刑法第19條第2項規定減刑。

橋院指出，法官參酌醫院鑑定書、郭男陳述及相關證據資料，認定郭男知道其行為是違法且會導致死亡結果，郭男應有辨識能力。

法官認為，郭男當時被在場其他人阻止並奪刀後，還是拿回菜刀並鎖門殺害葉男，且傷勢都集中頭部，另外，郭男在面對警方時能清楚配合回應，還要求穿衣及擔心感染等，郭男的活動平衡協調或反應能力並未明顯異常。

法官指出，郭男案發當下經檢測，每公升吐氣中酒精濃度為0.6835毫克，雖然超過酒測值，但法官考量郭男長期飲酒，再綜合郭男犯案時及面對警方等狀況後，認為郭男控制能力雖有受到影響，但未達顯著降低程度。

橋院表示，法官審酌郭男手段凶殘，雖坦承犯行，但未獲被害人家屬原諒，也沒有做任何賠償，另參酌郭男復歸社會可能性等情形後，依殺人罪處郭男無期徒刑，褫奪公權終身。

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全案起因郭男112年11月11日晚上6時許與葉姓、謝姓友人，3人相約高雄市大社區一處鐵皮屋喝酒，但郭男與葉男酒後發生口角，郭男涉嫌從廚房拿1把菜刀，並朝坐在客廳沙發上葉男胸、腹部刺入。

過程中謝男上前制止未果便逃離求救，郭男則將鋁門窗上鎖並繼續持刀攻擊葉男，造成對方頭部、右肩、胸腹部、左右手總計受48處砍傷及胸腹部受7處穿刺傷，導致葉男因大量出血而當場死亡。（編輯：張銘坤）1140522