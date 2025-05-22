加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影片／古林睿煬6局9K好投無關勝敗 孫易磊初登板2局無失分興奮怒吼
首頁 / 社會
國民法官
新聞專題
國民法官3/174
首頁 / 社會

高雄男涉酒後砍死友人 國民法官參審判無期徒刑

2025/5/22 20:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄22日電）郭姓男子民國112年間酒後與葉姓友人發生口角，涉嫌持菜刀攻擊對方，造成葉男身受55處銳力傷致死；橋頭地院今天宣判，認為郭男有完全責任能力，依殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。

橋頭地方法院今天發布新聞稿指出，此案依國民法官法規定的國民參與刑事審判程序，由合議庭法官與國民法官參與審判，評議後認為郭男有完全責任能力，不適用刑法第19條第2項規定減刑。

橋院指出，法官參酌醫院鑑定書、郭男陳述及相關證據資料，認定郭男知道其行為是違法且會導致死亡結果，郭男應有辨識能力。

法官認為，郭男當時被在場其他人阻止並奪刀後，還是拿回菜刀並鎖門殺害葉男，且傷勢都集中頭部，另外，郭男在面對警方時能清楚配合回應，還要求穿衣及擔心感染等，郭男的活動平衡協調或反應能力並未明顯異常。

法官指出，郭男案發當下經檢測，每公升吐氣中酒精濃度為0.6835毫克，雖然超過酒測值，但法官考量郭男長期飲酒，再綜合郭男犯案時及面對警方等狀況後，認為郭男控制能力雖有受到影響，但未達顯著降低程度。

橋院表示，法官審酌郭男手段凶殘，雖坦承犯行，但未獲被害人家屬原諒，也沒有做任何賠償，另參酌郭男復歸社會可能性等情形後，依殺人罪處郭男無期徒刑，褫奪公權終身。

google news透過 Google News追蹤中央社

全案起因郭男112年11月11日晚上6時許與葉姓、謝姓友人，3人相約高雄市大社區一處鐵皮屋喝酒，但郭男與葉男酒後發生口角，郭男涉嫌從廚房拿1把菜刀，並朝坐在客廳沙發上葉男胸、腹部刺入。

過程中謝男上前制止未果便逃離求救，郭男則將鋁門窗上鎖並繼續持刀攻擊葉男，造成對方頭部、右肩、胸腹部、左右手總計受48處砍傷及胸腹部受7處穿刺傷，導致葉男因大量出血而當場死亡。（編輯：張銘坤）1140522

#國民法官
#合議庭
#橋頭地方法院
#橋頭地院
國民法官
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
保母劉彩萱判無期 剴剴網路媽媽群籲持續改革兒保
14
更多編輯台推薦新聞：