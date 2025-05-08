台鐵員工涉鎚殺同事 國民法官參審判無期徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄8日電）台鐵林姓員工因工作摩擦，前年涉持鐵鎚敲擊洪姓同事致死，遭橋檢依殺人罪嫌起訴；橋頭地院今天宣判，認為林男有完全責任能力，依殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身。

橋頭地方法院今天發布新聞稿指出，此案依國民法官法規定的國民參與刑事審判程序，由合議庭法官與國民法官參與審判，經評議程序認為，林男經醫院判斷確實長期受疾病影響，但依相關檢測及林男陳述，林男應有辨識能力及完全責任能力。

法院指出，經法官參照相關刑事判決所提出標準後，認為林男有選擇其他人的可能，但還是選擇殺害洪男，另外，林男自陳在案件發生前已對洪男萌生殺機，會選擇案發當日，是因為當天比較沒有人且有空，可以在休息室待著，待洪男至值班室背對休息室並坐定位後，再敲擊對方，即是選擇最適當時間。

在避免被逮捕部分，法官認為，林男事後去五金行買清潔劑、抹布並用破布擦拭血跡及拿走洪男手機，想要在隔天替洪男請假爭取時間滅跡，且在員警查緝時為躲避追緝自頂樓跳下，另外，林男還有自陳是因為當天比較沒有人，趁無人在場時開窗進入休息室，可見若有人在旁，林男可能就不會實施犯行。

法官審酌林男坦承犯行，但對被害者家屬沒有表達歉意，且犯罪手段凶殘、主觀上是為報復而下手，考量林男仍有受疾病影響，依殺人罪處林男無期徒刑，褫奪公權終身。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

全案起因，曾在台鐵高雄機務段左營機務分段工作的林男與洪男，在民國101年至102年間因工作發生爭執，林男對洪男心生怨懟，並主觀認為是對方陸續破壞他的機車、汽車、內務櫃等而萌生殺意，在112年6月間發現加油設備站休息室窗戶未上鎖，林男就攜帶鐵鎚及膠質手套，從窗戶攀爬進入休息室躲藏。

林男待洪男進入加油設備站值班室時，趁對方不注意從休息室至值班室並持鐵鎚朝洪男頭部、胸部等多處敲擊，造成洪男腦出血及多處骨折等傷、當場死亡，林男犯後爬窗離開及清理現場血跡，隔天為逃避警方查緝，從住處頂樓跳下致多處骨折由警方協助就醫，住處則被警方搜索扣得犯案時所穿著衣服、褲子及鞋子等物。橋頭地檢署偵結依殺人罪嫌起訴林男。（編輯：李淑華）1140508