2男子討錢不成涉燒死鄰居 士檢起訴將國民參審

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（中央社記者謝幸恩台北6日電）曾姓、林姓男子去年底因缺錢花用，向住在對面房的蔡姓鄰居討錢未果，涉嫌潑灑汽油縱火，導致蔡男嚴重燒傷送醫不治。士林地檢署今天依殺人罪等起訴，將適用國民法官參審。

士檢起訴書指出，曾男、林男與蔡男皆租住於新北市淡水區北路新一處公寓，民國113年12月15日，曾、林2人在林男房內烤肉時，因缺錢花用，向對面房間的蔡男討錢。

曾男、林男見蔡男在內回應、閉門不出，把裝在寶特瓶的汽油從蔡男房門縫處灌入，並出言恐嚇；蔡男擔心遭不測，遂開門並交付僅有的新台幣400元。

曾男、林男得手後，林男強行把有茹素習慣的蔡男帶到房內吃烤肉，曾男則下樓買菸；曾、林2人在房內抽菸時，蔡男藉故返回房內。

未料，曾男、林男得寸進尺，再度要求蔡男開門並討錢，遭蔡男拒絕，曾、林2人惱羞成怒，涉嫌朝蔡男身上潑灑汽油後持打火機點燃，火勢迅速蔓延，導致3人均被燒傷。

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其他房客見狀，隨即通報警消，蔡男因全身99%三度燒傷，合併吸入性灼燒，送醫後於翌日傷重不治。警方隨後循線查獲曾男、林男，將2人拘提到案。

士檢認定，曾男、林男涉犯刑法恐嚇取財罪、放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪、殺人罪等，事證明確，今天依法起訴，並適用國民法官參審；另外，曾、林2人在押中，今天將移由士林地方法院審理，決定是否繼續羈押。（編輯：方沛清）1140506