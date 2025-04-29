男酒駕逆向撞死人已調解賠償 二審宣告緩刑

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（中央社記者劉世怡台北29日電）黃姓男子喝酒隔天駕車撞上對向車子致車主死亡，一審基隆地院判黃男8年徒刑。二審今天考量黃男已與被害人家屬調解賠償等，改判2年，宣告緩刑5年。可上訴。

二審台灣高等法院指出，黃男已坦承全部犯行，且與被害人家屬達成調解並履行全部賠償，獲取諒宥。

二審指出，考量黃男是飲酒翌日駕車，其可責性與飲酒沉陷泥醉者仍執意上路的情節相對為輕，認定黃男犯行有情輕法重的情形，應依刑法第59條規定「情堪憫恕」減刑。

二審審酌，本案各項情事，黃男應是因一時失慮，未能體察其行為嚴重性而犯罪，為初犯，且依他供述其現在每天要背母親上下樓外出就醫，若判刑入獄有中斷黃男生活，產生標籤等不利復歸社會的情形。

二審合議庭認為，黃男經此偵、審程序及科刑宣告的教訓後，已知警惕，依酒駕致死罪，判刑2年，緩刑5年，可上訴。

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一審判決書指出，黃男民國112年2月10日晚間6時至8時許，在台北市信義區住處飲酒後，隔天上午10時30分許，自住處駕駛自用小客車搭載家人4人上路，行經北濱公路52.5公里處時，貿然跨越分向限制線駛入對向車道，與對向吳男駕駛的自用小客車發生猛烈碰撞，吳男送醫前已失去心跳，經急救後宣告死亡。

一審基隆地方法院國民法官法庭，依酒後駕駛動力交通工具因而致人於死罪，判處黃男有期徒刑8年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。（編輯：張銘坤）1140429