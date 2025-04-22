妻子男密友遭私刑致死 丈夫涉案國民法官判刑5年

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（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）黃姓男子發現妻子與陳姓男子親暱，他涉綁架陳男並用膠條鞭打逼問與妻子關係，陳男致傷後丟包，送醫不治。新竹地院國民法官庭依傷害罪，判黃男5年有期徒刑，可上訴。

判決書指出，黃男（53歲）與王姓女子結婚逾30年，育有2子1女。2023年7月間，黃男發現妻子與陳男（57歲）在新竹市南寮漁港舉止親暱，便將陳男強拉上車載至汽車保養廠後，涉持膠條鞭打陳男逼問與妻子的關係後，進而從陳男口中得知與妻子有不當交往。

黃男涉憤而鞭打陳男臀腿導致多處瘀青，再將陳男載回其住處樓下。陳男鄰居發現後協助送醫，但陳男因橫紋肌溶解等併發症不治。

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新竹地方法院國民法官庭認為，陳男明知王女有丈夫仍不當交往，且在黃男勸阻後仍私下約會，行為不當，列為量刑參酌。

國民法官庭審酌，黃男涉毆打陳男的部位集中下肢，非蓄意致重傷，案後與陳男家屬和解並賠償，陳男在生前也稱不欲追究黃男責任，客觀上黃男足以引起審理同情，有減刑必要，依傷害致死罪判處黃男5年有期徒刑，可上訴。（編輯：戴光育）1140422