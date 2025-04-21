保母姊妹涉虐死剴剴案 法院選出10國民法官4/22審理

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（中央社記者林長順台北21日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案，台北地方法院今天進行國民法官選任程序，選出6名國民法官與4名備位國民法官，並於下午宣誓及進行審前說明，預計明天上午審理本案。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，涉嫌於同年9月1日起至12月23日，對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2人。

北院今天上午9時起行國民法官選任程序，候選國民法官應到185名，實到89名，經審、檢、辯3方從候選國民法官中抽出30名，進行分組詢問、個別詢問、附理由及不附理由不選任程序後，已於上午11時50分許，選出6名國民法官、4名備位國民法官，並於下午2時20分起進行宣誓及審前說明程序。

北院表示，經選任的國民法官及備位國民法官明天上午9時10分將與3名職業法官共組合議庭審理「剴剴」案。

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根據北院資料，「剴剴」案的6名國民法官、4名備位國民法官共有4名男性、6名女性；年齡方面，23至30歲1名、31至40歲3名、41至50歲2名、51至60歲2名、61至70歲2名；職業方面，設計業1名、製造業1名、資訊業2名、金融業1名、教育業1名、用水供應業1名、廣告業1名、無業2名。

依居所地區來分，台北市文山區3名、中山區2名、大安區1名、中正區1名、信義區1名、松山區1名、新北市新店區1名。 教育程度方面，博士1名、碩士1名、學士7名、高中1名。（編輯：方沛清）1140421