剴剴案劉姓保母姊妹另涉凌虐2童 否認犯罪願調解

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（中央社記者謝幸恩台北9日電）涉虐死男童「剴剴」的劉姓保母姊妹，另涉凌虐2名幼童遭訴。北院今天首度開庭，劉彩萱僅承認對1名幼童犯妨害自由，其餘不認罪，劉若琳則否認犯罪，2人均有調解意願。

台北地方法院今天上午針對劉彩萱、劉若琳姊妹另涉凌虐潘姓與蔡姓男童的部分首度開庭，並提訊2人到庭訊問。

劉彩萱於庭上否認凌虐、傷害潘童與蔡童等行為，僅坦承對蔡童犯妨害自由；妹妹劉若琳則否認全部犯行，但2人均有調解意願，訊後還押看守所。

民國112年8月間，劉彩萱、劉若琳姊妹受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，涉嫌於同年9月1日起至12月23日，對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2人。

檢方另查出，劉彩萱自112年4月起受潘姓夫妻委託而托育6個月大的潘姓幼童，劉若琳同年月經由兒福聯盟媒介照顧剛出生的蔡姓男童，姊妹分別受託照顧潘童、蔡童，時常互相支援，或共同托育照顧2名幼童。

檢方指出，112年9月3日，劉若琳照顧蔡童時，任由托育的幼童用腳抵住蔡童頭部，拉蔡童掛在脖子上奶嘴的掛繩，反覆用力勒住蔡童脖子，並彈擊蔡童的眼睛、鼻子、臉部及頸部，蔡童大哭，劉若琳未阻止，卻以戲謔態度錄影。

劉若琳於112年10月間因開刀住院，劉彩萱趁著同年月29日單獨照顧蔡童時，以布條綑綁蔡童，將蔡童雙手反綁於餐椅背、雙腿綁在餐椅上的非人道方式施虐。

檢方表示，劉彩萱、劉若琳於112年9月間拉開潘童雙腳，使其一腳跨站於椅子上，另一腳蹲馬步站在地上；潘童上不去也下不來，感到痛與不安而尖叫大哭，右腳支撐不住滑動，導致椅子晃動，向劉姓姊妹求助時卻被置之不理。

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另外，潘童的母親向檢方表示，她發現潘童在劉彩萱照顧時，才會發生肛門嚴重紅腫、水泡破皮、潰爛等傷害，曾多次提醒劉彩萱幫潘童換尿布，但劉彩萱經醫師告誡及潘母多次提醒，仍不改照料方式，造成潘童傷害。

北檢依妨害幼童自然發育、強制、傷害等罪起訴劉姓姊妹，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。（編輯：張銘坤）1140409