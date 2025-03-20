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兒盟重申剴剴案社工無勾結 訪視皆親自執行

2025/3/20 16:30（3/20 17:13 更新）
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北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童剴剴遭起訴，警方為釐清兒盟社工訪查紀錄是否造假，去年3月將陳姓女社工（前左）帶回調查。（中央社檔案照片）
北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童剴剴遭起訴，警方為釐清兒盟社工訪查紀錄是否造假，去年3月將陳姓女社工（前左）帶回調查。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳欣紜台北20日電）1歲男童「剴剴」遭虐死案近期再受關注，兒盟今天發布聲明強調，清查所有差勤紀錄等，確認所有訪視皆由社工親自執行，且社工也沒有與保母勾結及欺騙家屬情況。

北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭起訴，台北地院國民法官庭昨天開庭審理，民眾發起聲援「加重虐童刑責」行動，有超過200人集結法院外高呼不得假釋等訴求。讓此案再獲社會關注。

兒盟今天發布聲明，為未能盡早警覺保母惡意矇騙，讓剴剴承受保母的折磨並失去寶貴生命，致上最深的歉意，也虛心接受各方指正，待司法釐清真相，若有須承擔的責任也絕不迴避，事發後也用社工實務上能做的最高標準來檢視服務流程與細節，大幅增加內稽內控的作為，檢視所有服務流程。

兒盟強調，對於保母的殘忍行為，全體同仁都深感痛心與悲憤，也支持社會各界推動修法加重虐童刑罰的呼聲，更責無旁貸會與大家一起推動修法，盼透過更嚴厲的法律制裁，強化兒童保護，杜絕類似悲劇再次發生。

兒盟也針對輿論進行澄清，經過內部清查社工差勤紀錄、訪視交通費支出紀錄、督導獲知社工訪視資訊的時間點後，確認所有訪視皆依服務規範由社工親自執行，檢方經查證社工所提出訪視照片、影片、對話紀錄、醫療單據等資料後，已不再提出訪視的質疑。

兒盟也說，檢方經調閱相關金流及通話紀錄後，已經釐清社工並無收受回扣，與保母也無私人情誼。

關於輿論提到「社工主管、督導及機構包庇」的質疑，兒盟表示，兒盟社工業務受政府及內部嚴格督導，絕無包庇，所謂「內部群組」討論，其實是檢討小組在梳理案件、彙整資訊的必要管理行動，不應受錯誤指摘。

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兒盟說，弱勢兒少服務需要專業社工承擔，無論謠言與錯誤指摘是否消除，兒福聯盟在全台灣北、中、南各地31個工作據點社工同仁仍持續服務近8000個孩子，在這條道路上相互砥礪、繼續前行，沒有懈怠。

兒盟強調，對於不實報導或傳言，懇請社會大眾以事實為依據，共同維護兒童權益與社工專業尊嚴，同時期待司法早日還原真相，為剴剴、家屬尋求遲來的正義。（編輯：陳政偉）1140320

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#保母虐童
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