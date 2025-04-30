保母姊妹涉虐死男童剴剴 蔣萬安：將各罰60萬元

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（中央社記者劉建邦、楊淑閔台北30日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案，台北市長蔣萬安今天表示，4月28日拿到起訴書，會開罰劉姓保母姊妹各新台幣60萬元。

台北市議會下午召開「114年度台北市總預算第1次追加（減）預算案」報告，蔣萬安率市府首長列席備詢。民進黨台北市議員洪婉臻質詢指出，從「剴剴」案看出台北市社會局重大缺失，至今僅公布保母姓名，連罰鍰都沒有，曾多次要求市府拿出態度，該開罰就要開罰。

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洪婉臻說，要求市府應針對「剴剴」案，公布相關姓名及廢止證件，社會局應依兒少權法對涉施虐劉姓保母開罰。此外，社會局在「剴剴」案有涉失職，台北市政風處應主動調查責任歸屬，市府也應協助家屬依法申請國賠。

蔣萬安答詢表示，會要求社會局再度釐清視訪員部分，至於行政裁處，去年向檢方索取資料，當時就有要開罰，今年3月再發函檢方索取資料，4月28日終於拿到起訴書等資料，市府將依法分別對劉姓保母姊妹各開罰60萬元。（編輯：戴光育）1140430