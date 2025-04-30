加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
保母涉虐童
新聞專題
保母涉虐童1/150
首頁 / 地方

保母姊妹涉虐死男童剴剴 蔣萬安：將各罰60萬元

2025/4/30 20:07（4/30 20:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、楊淑閔台北30日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」案，台北市長蔣萬安今天表示，4月28日拿到起訴書，會開罰劉姓保母姊妹各新台幣60萬元。

台北市議會下午召開「114年度台北市總預算第1次追加（減）預算案」報告，蔣萬安率市府首長列席備詢。民進黨台北市議員洪婉臻質詢指出，從「剴剴」案看出台北市社會局重大缺失，至今僅公布保母姓名，連罰鍰都沒有，曾多次要求市府拿出態度，該開罰就要開罰。

google news透過 Google News追蹤中央社

洪婉臻說，要求市府應針對「剴剴」案，公布相關姓名及廢止證件，社會局應依兒少權法對涉施虐劉姓保母開罰。此外，社會局在「剴剴」案有涉失職，台北市政風處應主動調查責任歸屬，市府也應協助家屬依法申請國賠。

蔣萬安答詢表示，會要求社會局再度釐清視訪員部分，至於行政裁處，去年向檢方索取資料，當時就有要開罰，今年3月再發函檢方索取資料，4月28日終於拿到起訴書等資料，市府將依法分別對劉姓保母姊妹各開罰60萬元。（編輯：戴光育）1140430

#台北市
#社會局
#保母
#蔣萬安
#洪婉臻
#虐童
延伸閱讀
保母涉虐死男童剴剴案 法醫認定他殺：多處外傷、遭人束縛保母涉虐死男童剴剴案 醫師：長期多重虐待致身心嚴重受創保母涉虐死男童剴剴案 醫師：42處傷勢嚴重虐待保母姊妹涉虐剴剴案 北律公會籲勿言語攻擊被告律師兒盟重申剴剴案社工無勾結 訪視皆親自執行
蔣萬安
防非法查詢個資 北市民政局研議建置即時預警系統秋紅谷黑天鵝3代變15隻 鵝子鵝女3對送北市及2大學
洪婉臻
議員指社宅頻傳瓦斯外洩 北市都發局：立即修繕議員憂美化淡水河恐犧牲萬華 蔣萬安允加強溝通
保母涉虐童
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
涉虐死男童剴剴案 保母劉彩萱坦承犯行當庭道歉
23
更多編輯台推薦新聞：