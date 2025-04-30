涉虐死男童剴剴案 保母劉彩萱坦承犯行當庭道歉

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（中央社記者劉世怡台北30日電）劉姓保母姊妹涉虐死男童「剴剴」，姊姊劉彩萱今天出庭哭著說，承認有對「剴剴」多項不法行為，因失去耐心及愛心才造成遺憾，對不起，願意面對與承擔犯下的錯誤。

劉彩萱、劉若琳姊妹於民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，2女涉於同年9月1日起至同年12月23日對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2女。

台北地院國民法官庭今天開庭，劉彩萱接受檢辯交互詰問，她淚灑法庭。

劉彩萱表示，原本滿喜歡「剴剴」的，可是後來，「剴剴」有些行為讓她越來越招架不住，不知道從什麼時開始，對「剴剴」失去耐心及愛心，才會造成今天的遺憾，對不起。

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她表示，承認對「剴剴」體罰、罰站、綑綁等行為，也沒有提供足夠食物，但多次捆綁都是為了保護「剴剴」避免受傷，另用手掰開「剴剴」的嘴巴，以湯匙撐開嘴巴進行餵食。

劉彩萱說，這兩天看了醫生的鑑定解說後，才知道自己的行為構成罪責，她願意面對及承擔犯下的錯誤。（編輯：戴光育）1140430