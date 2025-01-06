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保母虐童案被控偽造訪視紀錄 女社工否認犯罪

2025/1/6 14:59（1/6 15:16 更新）
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圖為檢察官去年3月21日提訊在押劉姓保母（左2）由法警移送。（中央社檔案照片）
圖為檢察官去年3月21日提訊在押劉姓保母（左2）由法警移送。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北6日電）劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童，遭起訴凌虐兒童妨害身心發展致死罪；兒福聯盟陳姓女社工涉偽造訪視紀錄也遭檢方起訴。台北地院今開庭，陳女否認造假訪視紀錄請法官給3個月整理答辯。

疑似懷孕的陳女在多名親友保護下到北院出庭，陳女否認犯罪，她指出，檢察官寫了一些她沒做過的事，強調自己沒有造假訪視紀錄，

陳女表示，她有隨手記筆記的習慣，再依流程規定製作訪視紀錄，目前所有資料都被檢方查扣，需要再和律師討論。陳女的律師則表示，希望法官給予3個月時間整理答辯內容。

法官庭訊時詢問陳女去年11月間出國狀況。陳女表示，她是跟家人到日本，之後也沒有計畫再去日本。公訴檢察官主張，陳女至今無法具體說明，應將陳女限制出境、出海，以利案件審理。

劉姓保母於民國112年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，她與胞妹涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪嫌起訴劉姓保母姊妹。

此案爆發後，引發社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告造假，北檢偵辦後認定，陳女於3次訪視男童後，明知異常，卻未如實寫訪視紀錄，依過失致死及行使業務登載不實文書等罪起訴陳女，並建請法院從重量刑。（編輯：方沛清）1140106

#日本
#台北地院
#保母
#社工
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