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劉姓保母涉虐男童剴剴致死 北檢查出另2童受害遭勒頸綑綁四肢

2025/1/20 10:51（1/20 10:58 更新）
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圖為北院2024年9月25日下午提訊劉姓保母（右2）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者林長順台北20日電）北市劉姓保母姊妹涉虐死1歲男童「剴剴」遭訴，台北地方法院目前審理。北檢查出，劉姓姊妹另涉以布條綑綁等方式凌虐2名幼童，今依凌虐等罪起訴劉姓姊妹，並請法院加重其刑。

劉彩萱、劉若琳姊妹自民國112年8月間受兒福聯盟委託照顧1歲男童「剴剴」，涉嫌於同年9月1日起至12月23日，對「剴剴」犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；「剴剴」於同年12月24日凌晨無意識，傷重送醫不治。台北地檢署依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴2人。

檢方另查出，劉彩萱自112年4月起托育6個月大的潘姓幼童，劉若琳同年月經由兒福聯盟媒介照顧剛出生的蔡姓幼童，姊妹雖然分別受託照顧潘童、蔡童，但經常互相支援，或共同托育照顧2名幼童的情形。

檢方指出，劉若琳於112年9月3日照顧蔡童時，任由托育的林姓幼童用腳抵住蔡童頭部，拉取蔡童掛在脖子上奶嘴的掛繩，反覆用力勒住蔡童脖子，並彈擊蔡童的眼睛、鼻子、臉部及頸部各處，蔡童因此嚎啕大哭，劉若琳不但不阻止，反而以戲謔態度在旁邊錄影。

劉若琳於112年10月間因開刀住院，劉彩萱乘著同年月29日單獨照顧蔡童的機會，以布條綑綁蔡童的方式，將蔡童雙手反綁於餐椅背，雙腿綑綁固定在餐椅上的非人道待遇虐待蔡童。

檢方表示，劉彩萱、劉若琳於112年9月間將潘童雙腳張開，使其一腳跨站於椅子上，另一腳蹲馬步站於地上，讓潘童上不去也下不來，潘童感覺痛楚不安，尖叫大哭、右腳支撐不住滑動，導致椅子晃動，感到驚嚇、嘶吼喘氣、轉頭伸手求助時，2姊妹置之不理。

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另外，潘童的母親向檢方表示，她發現潘童在劉彩萱照顧時，才會發生肛門嚴重紅腫、水泡破皮、潰爛等傷害，曾多次提醒劉彩萱應該幫潘童更換尿布，但劉彩萱經醫師告誡及潘母多次提醒，仍不改照料方式，造成潘童傷害。

北檢今天偵查終結，依妨害幼童自然發育、強制、傷害等罪起訴劉彩萱、劉若琳，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。（編輯：方沛清）1140120

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