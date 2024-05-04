衛福部修訂訪視指引發函各縣市 統一觀察重點標準

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（中央社記者沈佩瑤台北4日電）保母涉虐童案震驚社會，衛生福利部修訂「直轄市、縣（市）政府居家托育服務中心訪視工作指引」，近日發函給各縣市政府，包括訪視原則、分級訪視及觀察重點等，給予一致性的標準。

劉姓保母去年8月間接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌於同年9月1日起至12月23日晚間10時許，對男童犯凌虐、妨害自由、傷害等行為；男童於同年12月24日凌晨無意識，送醫後傷重不治。

為避免悲劇重演，衛福部修訂「直轄市、縣（市）政府居家托育服務中心訪視工作指引」，已在4月30日發函給各縣市政府，即起生效。

衛福部社會及家庭署署長簡慧娟今天出席母親節活動，會前接受媒體聯訪指出，修訂重點除了訂定分級訪視等原則外，最重要是針對訪視觀察重點，予以一致性的標準。

簡慧娟說，過去在觀察重點上沒有特別提醒，這次因應實務需求，讓觀察標準一致，例如孩子的活動力等，以前比較重視硬體，現在納入實際照護狀況等。

為加強訓練訪視人員，簡慧娟表示，訪視出爐後，正規劃設計課程，預計最快5月底開始，將分區舉辦工作坊，讓第一線訪視人員能夠更了解訪視、觀察重點。

根據「直轄市、縣（市）政府居家托育服務中心訪視工作指引」，訪視原則涵蓋不預約訪視、不同時段訪視、親見收托兒童、如未親見收托兒童後續因應等層面。

訪視分為一般訪視及加強訪視，其中在加強訪視部分，包含3歲以下全日托嬰幼兒，以及針對出養童、發展遲緩、家外安置的兒童，都要加強訪視，由每年4次增加到6次。

訪視觀察重點，除每次訪視都要觀察環境安全檢核、照顧品質指標、辨識不當對待風險，以及相關處理要領，如兒童身上出現傷痕或傷勢，應多角度拍照存證等。（編輯：李亨山）1130504