護兒團體上凱道籲兒少侵害加重刑責 盼別有下個受害者【圖輯】

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（中央社記者陳至中台北27日電）兒童權益促進協會今天在台北市凱達格蘭大道舉辦護兒集會，有多名受害者家屬出面，訴說失去至愛及後續追求真相的心路歷程，呼籲健全兒童保護網絡，並對兒少侵害加重刑責。

今年3月爆發的台北市1歲男童疑遭保母虐死案，引發社會譁然。中華民國兒童權益促進協會今天號召民眾走上凱道，提出4點訴求，包括「積極護兒不逃避，體制重整有效率」、「兒少福利要平權，育兒家長要後援」、「悲劇不能再重演，網絡必項要健全」及「司法改革不能等，兒少侵害加重刑」。

許多民眾舉著自製標語、手牌到場聲援。中央社記者翁睿坤攝 113年4月27日

民眾手上貼著紋身貼及標語參與響應。中央社記者翁睿坤攝 113年4月27日

主辦單位邀請4名兒虐受害者家屬上台分享心路歷程。上述1歲男童的親友表示，家屬們近來的爭取，都是希望不要再有下一個受害者。家屬們想說的話、想做的事，在社交媒體上都已表達很多，他們會堅強地撐下去，也希望社會大眾再「雞婆」一點，一同關心周遭的人事物，並一同追蹤兒虐案到最後。

「庭庭媽咪」痛心地訴說，女兒懷胎10月生下，沒想到9個月大送進托嬰中心，短短11天就葬送了生命，「這是我做過最對不起女兒的決定。」

事發2年多來，庭庭媽咪近來持續透過臉書專頁「雲朵上的小天使庭庭」追查真相，但蒐證不易。她說，看到近來許多的兒虐案件，法院往往以過失致死輕判，而台灣的幼兒照護環境一點都沒長進，讓她深感受害者家屬往往是最弱勢的一方。

「品捷媽媽」5歲的孩子有發展遲緩等狀況，父母千挑萬選，找到每年都能募到新台幣1000萬元善款的財團法人愛心機構協助照顧。沒想到該機構陸續發生6名兒童被不當對待，包括被綁在椅子上限制自由、暴力餵食等情形，她的孩子更是不幸去世。

品捷媽媽表示，事發後機構只被罰新台幣6萬元，仍持續募款；涉案的教保員拍拍屁股走人，之後又能應徵其他機構。她認為相關法規一定要調整，提高罰則，加強管理財團法人。

「小虎妹爸爸」的女兒遭保母毆打、多處骨折去世。他形容，司法的路上只能孤軍奮戰，看到涉案保母只被裁定3萬元交保，且還能回去幼兒園上班，一度難以置信。

歷經多年奮鬥，涉案保母最終被法院判處9年6個月徒刑。但小虎妹爸爸認為判刑過輕，在國外應是謀殺罪，而不是傷害致死。他的夢想就是讓女兒到美國留學、一起到日本甲子園看阪神虎比賽，如今都已不可能達成。

兒童權益促進協會創會理事長王薇君表示，政府應將社會安全網升格為兒少權益辦公室，加強相關單位的橫向聯繫。她並解釋，加重刑責的訴求不是「虐童唯一死刑」，因為如此一來，反而會讓犯下過錯的人無所忌憚地持續犯下罪刑。該做的是修正案件的法律見解及構成要件，讓兒虐案件傷害及殺人犯意的區別更加標準和明確。

一同策劃活動的律師葉恕宏表示，虐童案不能只懲罰保母，也要讓保母的督導、機構的老闆等「共犯結構」都一同負起責任。他呼籲司法院、法務部應成為人民及家長的後盾，而不是成為社會安全網的漏洞。（編輯：李亨山）1130427

有人邊聽著台上分享，忍不住眼眶泛紅。中央社記者翁睿坤攝 113年4月27日

民眾帶著自製的反兒虐標示牌到場，聆聽講者現場分享。中央社記者翁睿坤攝 113年4月27日

有不少大人也帶著孩子到場響應。中央社記者翁睿坤攝 113年4月27日

兒童權益促進協會創會理事長王薇君（圖）指出，加重刑責的訴求不是「虐童唯一死刑」，因為如此一來，反而會讓犯下過錯的人無所忌憚地持續犯罪；該做的是修正案件的法律見解及構成要件，讓兒虐案件傷害及殺人犯意的區別更加標準和明確。中央社記者翁睿坤攝 113年4月27日

中華民國兒童權益促進協會27日下午在台北凱達格蘭大道舉辦護兒集會活動，吸引大批民眾到場響應，眾人一同揮舞手中扇子，強調「保護兒童我願意」立場。中央社記者翁睿坤攝 113年4月27日

中華民國兒童權益促進協會27日在凱道舉辦護兒集會，創會理事長王薇君（圖）語帶哽咽地訴說4點訴求，也呼籲政府應將社會安全網升格為兒少權益辦公室，加強相關單位的橫向聯繫。中央社記者陳至中攝 113年4月27日