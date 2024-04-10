反核團體4/27上街 籲立委勿提案核電延役

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（中央社記者張雄風台北10日電）反核團體今天表示，將在27日邀集300名公民一同在立法院旁集會，再次表達反核訴求，呼籲立委不要再提出核電延役的修法，若立委仍執意提案，不排除會再發起包圍立院的行動。

全國廢核行動平台今天舉辦「反對危險老舊核電延役 427反核佔領十週年再上街頭」行動公布記者會。呼籲立法院不應草率修法延役、甚至重啟老舊核電廠，邀請300名公民在27日一同上街，在立法院正門口（中山南路側）集會，表達訴求。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣告訴中央社記者，27日集會以平和表達訴求為主；由於當天也是反核大遊行10週年的日子，因此預計會邀請10年前一同上街反核的人士短講，另外在現場進行核災演習模擬；也會在27日前公布立委支持連署的名單。

崔愫欣指出，當天活動預計自下午3時至5時，這次上街是為了表達公民意願，但若立委仍執意提案修法，未來不排除會再發起包圍立法院的行動。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，台灣才剛經歷過花蓮強震，回顧2006年12月26日晚間的恆春地震，核三廠2號機曾由運轉員手動急停；另外，核一、二廠緊鄰山腳活動斷層與大屯火山群、核三廠更有恆春活動斷層通過，意圖延役高風險區位的老舊核電廠，是對國民強加核能事故風險。

媽媽氣候行動聯盟祕書長楊順美表示，在核三廠中的蒸氣產生器，台電每年必須編預算進行污泥清除；若真的核三要延役，蒸氣產生器並沒有現貨，客製化設備至少需要4、5年時間製作，若加上重新裝設的工程時間，5年遠遠不夠。

楊順美也拿出一份報告，指台電甚至為此曾在民國98年遠赴法國、西班牙進行蒸氣產生器的研究考察；上述的評估這都是專業考量，不是政治口水戰可以處理的。

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廢核平台最後提出3大訴求，老舊核電廠的核安疑慮未釐清前、核廢料尚未有解決路徑前，老舊核電不應延役；行政院、經濟部、核安會應依據國際最嚴格的標準，提出核電安全分析、地質風險評估等報告，向社會充分揭露延役的風險與成本，並提出核廢料處理對策，進行社會溝通。

最後，廢核平台呼籲立法院各黨派及委員放下意識形態，為人民把關核電延役的風險與成本，並啟動核廢處置立法。（編輯：陳清芳）1130410