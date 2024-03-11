反對老舊核電廠延役 民團發起連署

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（中央社記者張雄風台北11日電）全國廢核行動平台今天說，開放「老舊危險核電不延役」連署，籲立委重視核安，反對修法讓老舊核電廠延役。參與團體並在立法院群賢樓貼「安全第一」「反對延役」紙張表達不滿。

全國廢核行動平台舉辦「福島核災十三周年—勿忘核災教訓，反對核電延役」記者會，指出這屆立委剛上任即表示將提案修法放寬老舊核電廠延役，為即將除役的老舊核電廠延役開後門。

全國廢核行動平台表示，為此發起「老舊危險核電不延役」連署行動，已有超過80個民間團體一同加入，即日起開放民間加入連署行動，反對老舊核電延役、反對草率修法。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，老舊核電廠可能有諸多風險，如現有核電廠設備已老化、有多次故障紀錄，可能導致核災事故；核電廠址緊鄰活動斷層，若發生強震則易引發核災；台灣人口密集，幾乎無核災疏散應對能力；核電廠燃料池已爆滿，高階核廢料無處可放，且核廢料最終處置場址至今難覓。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美拿出民國74年的立法院公報，指出當年由國民黨立委領銜、共55名立委認為核電廠危險，不具經濟效益，且核廢料無解，因此反核四；楊順美指出，這些理由現在也都成立，國民黨立委卻提出老舊核電廠延役，批評「一代不如一代」。

野薑花公民協會理事王守誠說明，台灣核電廠多鄰近斷層，如核二廠近山腳斷層、核三廠近恆春斷層僅600多公尺，核四廠下方則有寬度約6至8公尺的S斷層；就算核電廠是當地最能抵禦海嘯的公共設施，但面對地震及海嘯等複合災害，現在應該要有不同以往的規畫和想法。

崔愫欣表示，廢核平台連署主張，在老舊核電廠核安疑慮未釐清前、廢料未有解決路徑前不應延役；行政院、經濟部、核安會應依國際最嚴格標準，提出核電安全分析、地質風險評估等報告；立法院各黨派及委員應放下意識型態，為人民把關核電延役的風險與成本，並啟動核廢處置立法。

崔愫欣指出，10年前全國廢核行動平台主導的遊行占領台北市忠孝西路，今年4月27日同樣會有反核活動，喚起反核意識。

記者會後，參與團體將印有「安全第一」、「反對延役」字樣的紙張貼在立法院群賢樓大門，要求立委正視核安問題。（編輯：管中維）1130311