虐童案專案報告 北市：保母家環境髒亂瀰漫菸味

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（中央社記者劉建邦台北22日電）保母涉虐死1歲多男童案，台北市議會民進黨團要求市長蔣萬安專案報告，市府今天提供書面報告給議會，內容提及去年12月底案發後調查保母居住地時，發現環境髒亂、瀰漫菸味。

台北市劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉與胞妹凌虐男童致死，引發關注。台北市議會民進黨團日前指出，北市府處置保母虐童案有疏失，經20名黨籍議員連署開臨時會，要求蔣萬安到議會專案報告。

北市府今天提供虐童案書面報告給議會，書面報告提到，劉姓保母取得登記證書，共收托3名兒童，3童皆非台北市居托中心媒合，此案童是劉姓保母收托第3名幼童，112年9月收托、12月24日死亡，為兒福聯盟轉介收托，提供出養前全天托育。

台北市居托中心依規定在去年9月26日第一次訪視案童，包含托育空間安排等，並進行收托人數等宣導；10月6日，居托中心通知劉姓保母回傳健康表。

報告提及，去年12月21日劉姓保母同住家人確診告知居托中心未清消，居托中心訪視員考量平日工作會與許多保母及幼童接觸，為避免交互感染，在劉姓保母未通知訪視日期，把原排定無預警訪視時間延至12月下旬。

去年12月24日，案童送醫不治死亡，兒盟社工告知外婆及新北社福中心，由新北家防中心通知台北市家防中心，台北市社會局隔天獲報派員調查，但因劉姓保母還在警局做筆錄未能調查，主動聯繫另一名幼童家長轉託，及向府級陳報，下午4時初依規定通報中央。

報告提到，去年12月26日，北市社會局派員至托育地點調查，劉姓保母否認涉案，調查當下發現環境髒亂、瀰漫濃濃菸味。

去年12月27日，北市社會局依登記管理辦法規定要求劉姓保母在調查期間不能收托兒童，並向社家署確認此案是否適用重大兒童及少年虐待事件實施計畫，社家署回應涉及托育及出養前照顧，因跨不同業務，需內部討論，若需召開重大會議再通知。

至於未來精進作為，北市府提出7項精進計畫及1項落實計畫，且提及對此案不推卸責任，並期待與中央共同面對問題，合作修改法規和機制，確保兒少保護工作服務效能。（編輯：張銘坤）1130322