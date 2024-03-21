更多編輯台推薦新聞：
專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？
兩岸

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
保母涉虐童
新聞專題
保母涉虐童1/98
首頁 / 生活

保母虐童案衛福部點名有服務斷點 北市：提出三方共訪等檢討

2024/3/21 19:44（3/21 20:12 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北21日電）保母涉嫌凌虐男童致死案，衛福部今天整理出此案雙北市與兒盟發生的4大關鍵斷點。北市社會局回應，訪視時觀察兒童發展狀況符合年齡，精進作為也加入三方共訪機制等。

保母涉嫌凌虐男童致死引發譁然，衛福部今天整理出此案雙北市與兒盟發生的4大關鍵斷點，包含台北市與兒盟訪視皆未察異狀、新北市未評估孩童出養必要性等，並提出社安網改善措施，力拚相關修法下會期送出。

北市社會局回應，第1、2斷點是有關新北社福及兒福聯盟的服務斷點，其中第3點與第4個斷點與對北市服務有關。

社會局表示，經檢視居托中心訪視員9月26日訪視紀錄，訪視員當天針對托兒人數、托兒飲食內容、托兒發展狀況檢核，當天觀察兒童發展狀況符合該年齡發展；依照平日訪視流程若有發現疑似不當對待會立即通報兒保系統，啟動調查。

而有關第4個斷點指出台北市、新北市及兒盟各自服務，沒有橫向聯繫及資訊溝通，社會局指出，已於日前公布7+1的精進作為，其中建立無依兒童的「三方共訪機制」便是針對該服務的缺少橫向聯繫作為檢討，未來若有此類個案，預計於收托前的第一個月就先完成第一次三方共訪，日後每季定期約定三方共訪，以互相研討個案照顧及發展狀況，增加敏感度或及早發現問題。

社會局說，本案為跨中央收出養制度、地方政府之間的轉案合作及與收出養單位的共案機制，北市持續配合參加中央檢討會議，並陸續邀集專家學者指導未來精進策略，將於中央所規定時間內提供相關檢討報告。（編輯：張銘坤）1130321

#台北市社會局
#兒福聯盟
#衛福部
延伸閱讀
保母涉虐童致死案 新北：衛福部檢討報告片面曲解基北北桃7+1方案護兒童 4市聯防與中央打造安全網保母虐童案 蔣萬安：心痛不捨北市該處理的都會處理精進社會安全網 蔣萬安提設保母推薦評鑑平台等4建議
保母涉虐童
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
保母涉虐童致死案 新北：衛福部檢討報告片面曲解
172.30.142.60