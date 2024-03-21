保母虐童案衛福部點名有服務斷點 北市：提出三方共訪等檢討

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）保母涉嫌凌虐男童致死案，衛福部今天整理出此案雙北市與兒盟發生的4大關鍵斷點。北市社會局回應，訪視時觀察兒童發展狀況符合年齡，精進作為也加入三方共訪機制等。

保母涉嫌凌虐男童致死引發譁然，衛福部今天整理出此案雙北市與兒盟發生的4大關鍵斷點，包含台北市與兒盟訪視皆未察異狀、新北市未評估孩童出養必要性等，並提出社安網改善措施，力拚相關修法下會期送出。

北市社會局回應，第1、2斷點是有關新北社福及兒福聯盟的服務斷點，其中第3點與第4個斷點與對北市服務有關。

社會局表示，經檢視居托中心訪視員9月26日訪視紀錄，訪視員當天針對托兒人數、托兒飲食內容、托兒發展狀況檢核，當天觀察兒童發展狀況符合該年齡發展；依照平日訪視流程若有發現疑似不當對待會立即通報兒保系統，啟動調查。

而有關第4個斷點指出台北市、新北市及兒盟各自服務，沒有橫向聯繫及資訊溝通，社會局指出，已於日前公布7+1的精進作為，其中建立無依兒童的「三方共訪機制」便是針對該服務的缺少橫向聯繫作為檢討，未來若有此類個案，預計於收托前的第一個月就先完成第一次三方共訪，日後每季定期約定三方共訪，以互相研討個案照顧及發展狀況，增加敏感度或及早發現問題。

社會局說，本案為跨中央收出養制度、地方政府之間的轉案合作及與收出養單位的共案機制，北市持續配合參加中央檢討會議，並陸續邀集專家學者指導未來精進策略，將於中央所規定時間內提供相關檢討報告。（編輯：張銘坤）1130321