保母虐童案 衛福部點出雙北市及兒盟4關鍵斷點

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（中央社記者賴于榛台北21日電）保母涉嫌凌虐男童致死引發譁然，衛福部今天整理出此案雙北市與兒盟發生的4大關鍵斷點，包含台北市與兒盟訪視皆未察異狀、新北市未評估孩童出養必要性等，並提出社安網改善措施，力拚相關修法下會期送出。

劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧一歲男童，涉嫌與妹妹凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間另約談劉女妹妹到案，聲押獲准；另外，此案兒福聯盟陳姓女社工日前在訊後以新台幣30萬元交保。

衛福部今天在行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」，除點出此案4關鍵斷點，也預計透過實務面、制度面及法制面強化社安網。報告指出，新北市政府社會局樹鶯社福中心開案服務，著重家庭經濟議題，未對案童出養必要性評估，且此案至今尚未結案，卻在去年8月底後就無訪視案童的紀錄，也未針對兒盟在去年10月24日回報第2次訪視情形做出紀錄或作為，上述為此案斷點一。

斷點2，衛福部說，兒盟未依兒少最佳利益、依附關係、案家需求安置於保母等因素，改交付兒盟合作的保母照顧，且3次訪視期間發現有異狀，卻缺乏兒少保護辨識及敏感度，未有實質積極作為，亦未見督導機制。

斷點3，衛福部表示，台北市政府社會局居托中心在兒盟訪視隔日執行新收托訪視，卻未發現案童頭部瘀青；斷點4則是台北市、新北市及兒盟各自服務，未有橫向聯繫及資訊流通。

（衛福部提供）

衛福部指出，未來相關改善措施包含研商機構社工訪視頻率、強化保母督導管理機制、應由地方政府評估出養必要性及安排出養前的安置照顧服務、研商訪視頻率並訂定相關指引，強化保母全日托監督機制，以及出養兒少適用委託安置流程，相關經費由地方政府支應，如有不足，中央予以協助等。

除此之外，衛福部也將修正兒童及少年福利與權益保障法，整合兒少保護與脆弱家庭通報機制，落實分級分類派案，儘速提供訪視、評估與服務；強化地方政府在收出養服務流程的權責與角色，對收養家庭提供支持服務，並強化兒少安置服務資源管理；制定兒童托育服務法，強化托育服務機構的管理、不當對待案件的處理機制、負責人及托育人員消極資格審查，及提高違法托育人員及托育機構的處罰強度。

衛福部次長李麗芬出席行政院會後記者會表示，兒童托育專法草案已經在去年10月完成預告，近期會與地方政府、專家、學者、團體等做最後確認；至於兒童及少年福利與權益保障法則是民國111年起就啟動全文修正，後續將依程序預告及舉行公聽會，預計下個會期報院處理。

至於社安網人力部分，李麗芬說，社安網計畫一直到114年，中央都有補貼地方政府，每年針對不同專業人力補助地方縣市人事費用，最多補貼9成，截至去年底，地方縣市的人力進用率都有達到87%；而政府欲增加訪視頻率引發社工不滿，李麗芬解釋，訪視頻率增加未必是全年性，也未必增加原本社工負擔，而是盼與幼兒專責醫師合作，多方協力。

另外，此案台北市未召開「重大兒虐防治會議」一度也引發關注，李麗芬則說，經瞭解後發現，此案牽涉保護系統的責任、保母業務單位，以及收養機制，而這3個系統無論在中央、地方都屬不同科別處理，因此未來將應以個案為中心，而非事件發生場域做界定。（編輯：蘇志宗）1130321