保母涉虐童致死案 新北：衛福部檢討報告片面曲解

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）衛福部今天在行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」。新北市說，衛福部片面曲解出養流程中新北社會局角色，社會局長李美珍除深表遺憾外，並且提出3點聲明反駁。

第1，社會局依專業與兒童最佳利益服務，從案家的描述到法院的裁定書，全都清楚說明；在社會局協助扶養資源下，案家出養意願堅定且撫養能力有限，為了孩童的最佳利益，出養是綜合考量的選擇。

社會局說，新北依家屬意願，結合專業評估，也代家屬向兒福聯盟積極反映，希望繼續由原保母照顧，中央系統也有相關的資料。

第2， 收出養 寄養、出養、收養的差別 寄養：當孩子的原生家庭發生重大變故，或生父母因嚴重疏忽或虐待等因素暫時不適宜教養子女，將孩子暫時安置在政府核可的寄養家庭中，等原生家庭問題解決或改善，孩子就能重回原來的家庭。 出養：永久性地將孩子帶離原生家庭，並透過法律程序轉移生父母的親權，生父母對孩子的權利義務將完全停止。 收養：透過法律程序讓沒有直系血緣關係的雙方建立親子關係，讓失依的孩子找到合適的父母。收養關係一旦成立，養子女和養父母以及養父母親屬間的關係，和親生子女相同；養子女與原生家庭一切權利義務，包括監護權、繼承權、撫養權等均停止。 資料來源：衛福部社會及家庭署、司法院 看更多 關閉 評估依現行法規，由收出養媒合機構進行，這些都依據兒童及少年福利權益及保障法進行。社工與社福中心在轉介兒福聯盟前，也有評估案家家庭狀況，並提供照顧服務，希望讓案主持續在原生家庭生活。

第3，新北社工持續關懷案家，在中央的系統都可看到，去年9月1日新北陪同案家前往兒盟簽約出養，10月24日也與兒盟社工通話，新北從接案至今尚未結案，且持續關懷付出。

副局長許秀能告訴中央社記者，新北會在中央要求的時限內完成檢討報告，盼審視現行法規並精進服務流程，共同完善兒少照顧網路。

新北市表示，面對重大兒虐事件，社會局與家屬共感傷痛，理性檢視現行中央法規，改善制度漏洞，方為因應這份沉痛最負責任的態度，中央應帶頭審視現行中央法規，精進服務流程，才能真的完善制度，避免漏接。如今卻以片面資訊指摘第一線服務同仁顯有失公允。（編輯：方沛清）1130321