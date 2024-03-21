劉姓保母涉虐死1歲童 北檢提訊釐清犯罪細節
2024/3/21 14:06（3/21 14:17 更新）
（中央社記者林長順台北21日電）台北市劉姓保母姊妹涉嫌虐死1歲男童，台北地檢署今年1、2月間先後聲押劉女及胞妹獲准，為釐清犯罪細節，檢察官今天下午提訊在押劉女。載運劉女的囚車下午1時許進入北檢。
劉姓保母去年9月接受兒福聯盟委託照顧1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死。台北地檢署今年1月間以劉姓保母涉嫌虐童致死等罪聲押禁見獲准，2月間另約談劉女胞妹到案，聲押獲准。
此案爆發後，社會各界高度關注，並質疑兒福聯盟訪視報告是否造假。為保全證據，台北地檢署13日指揮台北市警察局文山二分局兵分多路搜索，並約談兒福聯盟陳姓女社工，訊後諭令陳女新台幣30萬元交保。
檢察官為了進一步釐清案情，今天下午提訊在押劉姓保母，囚車在下午1時許到達北檢。劉女隨著其他在押人犯進入北檢，等候檢察官訊問。（編輯：方沛清）1130321
延伸閱讀保母虐童致死案發3個月才延燒 關鍵時間點、各方說法一次看保母虐童案 教育部衛福部1個月內專案查核兒盟社工不滿增訪視頻率抗議遭不當對待 衛福部：案件逐年下降衛福部為保母虐童案致歉 列9大點檢討社會安全網不只兒權法要修 薛瑞元：托育專法拚本會期進立院
- 劉姓保母涉虐死1歲童 北檢提訊釐清犯罪細節2024/03/21 14:06
- 2024/03/21 13:41
- 2024/03/21 12:24
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
藍擬杯葛虐童案北市專案報告 民進黨：公布缺席名單