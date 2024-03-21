藍擬杯葛虐童案北市專案報告 民進黨：公布缺席名單

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（中央社記者溫貴香台北21日電）一歲多男童疑遭保母凌虐致死，台北市議會民進黨團連署要求台北市長蔣萬安專案報告。民進黨今天表示，22日台北市議會將針對是否召開臨時會一事開會，傳出國民黨團將杯葛，明天開會國民黨誰不出席，誰讓會議流會，民進黨將會一一公布議員名單。

民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川今天召開「國民黨全面護航虐童案，王育敏、蔣萬安別逃」記者會，吳崢表示，國民黨不要再卸責閃躲。根據台北市社會局公開資料，去年12月25日社會局就已經將虐童案上報到府級機關，代表台北市長蔣萬安當時就知情，但到今年3月11日見報後，台北市政府才有下一步動作，在3個月時間內，為何台北市政府都無作為。

吳崢說，根據台北市政府發布的「處理重大兒童及少年虐待事件實施計畫」，剴剴案完全適用台北市政府的重大兒虐事件計畫使用範圍，計畫中也並未要求台北市政府必須得到衛福部保護司同意才能開會，為何過去3個月台北市都沒有召開重大兒虐防治會議、難道身為市長的蔣萬安都沒有責任。

吳崢表示，民進黨議會黨團已經正式向議會請求召開臨時會，要求蔣萬安針對虐童案做專案報告。然而現在傳出，國民黨議會黨團準備不出席，技術性杯葛臨時會，如此包庇蔣萬安的態度令人憤怒。

吳崢呼籲，面對重大虐兒事件，國民黨應該和社會一起釐清當中行政責任，流程出了哪些問題，這是所有人期待，也是檢討社會安全網必要的環節。

王義川表示，若明天議會專案報告國民黨誰不出席，誰讓會議流會，他將會一一公布議員名單。

此外，王義川質疑國民黨立委王育敏是頂新黑心油護航門神。王育敏喊提告，王義川對此表示，王育敏覺得用5秒講散會不公平，他同意確實當天會議很長，在那之前就是程序上攻防的發言，但宣布開始質詢後，民進黨立委林淑芬要講，王育敏直接宣布散會，也是事實。這跟3月18日衛環委員專案報告情形是一樣的，影片在網路上都有公開，民進黨剪輯好了相關片段，歡迎大家下載。

他請大家回顧10年前頂新黑心油，王育敏當時是衛環委員會的召集委員，而10年後黑心保母的時候，王育敏也是衛環委員會的召集委員，10年前王育敏對頂新的態度，後來證實頂新確實用了黑心油，頂新老董都被關，王育敏有澄清還是道歉嗎，請王育敏解釋10年前是站錯邊還是有人給妳錯誤資訊。

王義川強調，「兒福聯盟王育敏」7個字是綁在一起的，過去是執行長，一個星期前還是董事，現在又是衛環委員會召委，王育敏是逃不掉，請兒福專家王育敏出來解釋，告訴大家制度應該怎麼改進。（編輯：蘇志宗）1130321