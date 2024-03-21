強化保護 陳建仁指示研議部會設專責兒少保護機構

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）保母虐童案引發輿論譁然，行政院長陳建仁今天要求行政院秘書長李孟諺召集相關部會研商，討論是否在相關部會設置專責兒少保護機構，強化兒少保護。

台北市一名在出收養階段的1歲男嬰，去年遭安置托育的保母虐待致死，近日消息傳出震驚社會。衛福部今天在行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」。

衛福部提及，此案檢討後，未來在「實務面」，應加強地方社政主管機關角色；「制度面」則應由地方政府評估出養必要性及安排出養前的安置照顧服務；「法制面」將透過修正兒童及少年福利與權益保障法，整合兒少保護與脆弱家庭通報機制，落實分級分類派案，儘速提供訪視、評估與服務。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，陳建仁會中指出，此案凸顯社會安全網須更精進綿密，衛福部應檢討收出養兒童安置流程，明確中央與地方的分工，且要檢討重大兒虐處理機制。

陳建仁也要求，請李孟諺召集相關部會研商，討論是否在相關部會設置專責兒少保護機構。（編輯：張均懋）1130321