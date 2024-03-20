社工職場受不當對待？衛福部公布數據強調逐年降

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）不滿研擬增加訪視頻率，上百社工今天集結衛福部門口抗議，並指每3天就有1名社工遭受不當對待。衛福部下午公布數據，強調社工遭受安全危害逐年減少，近2年更從20%降到8.5%。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲多男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，兒福聯盟陳姓女社工被上銬移送，多個民間團體質疑上銬正當性。

今天上午逾300名社工到衛生福利部前抗議，響應台北市社會工作人員職業工會發起320挺社工活動，高喊「社工不當替罪羊」、「全面檢討社安網」等口號。

現場社工尤其不滿，衛福部15日舉行的檢討會議中，提出增加訪視頻率等策進作為。高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南發言指出，政府總是說有撥人、撥錢，每次出事政府就一句「你們沒有敏感度」，現在又說要增加訪視率。

他提到去年曾參與衛福部的會議，從會中官方提供數字看來，平均每3天就有1名社工受到不當對待，且「社工訪視是這麼簡單的事嗎？」社工與案家之間要建立合作的關係，得花多少時間跟心力，如今出事了政府躲在後面，真正做事的社工卻沒有得到任何幫助。

社會救助及社工司司長蘇昭如下午接受媒體聯訪說明，雖然社工遭受職場安全危害案件非公務統計，但為掌握相關情形，從民國103年就開始持續監控相關數據，除了109年到111年這3年數字較為接近，都落在2成左右，整體逐年下降。

各縣市社工受到安全危害案件統計項目主要分成口頭辱罵、遭受威脅、肢體暴力及其他等4大類。她以111年為例說明，當年各縣市社工5824人，有1188人遭受職場安全危害、約占20%，其中為口頭辱罵共738人、占62%最多，接著依序為遭受威脅、肢體暴力、其他。

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到了112年大幅下降，社工人數6281人中，533人曾遭受職場安全危害、約占8.5%，其中同樣以口頭辱罵共304人、占57%為最多。

蘇昭如強調，衛福部一直關注國內社工人力不足問題，故再推動社安網第2期，112年需求社工人數4190人，到12月底已實際進用3733人、約9成，平均流動率是25%，仍是進來的多、離開的少，且離開者不少只是轉換工作單位，整體而言，社工人力是穩定成長的趨勢。（編輯：陳政偉）1130320