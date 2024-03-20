虐童案 立委民間團體籲政府成立兒童托育署

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（中央社記者林敬殷台北20日電）保母涉嫌虐童致死案，引起社會關注兒福權益議題。多名民進黨立委今天與民間團體召開記者會，呼籲政府成立兒童托育委員會及兒童托育署，專責研議托育服務相關問題，落實執行托育安全網。

民進黨立委林岱樺、黃秀芳、林俊憲今天與中華民國兒童教保聯合總會、中華民國幼教聯合總會、中華孕嬰童教保聯合總會、中華國際幼兒文教聯合總會等17個團體在立法院舉行「托育安全無死角 保護0-2歲嬰幼兒要全面」記者會。

林俊憲指出，近5年居家式托育的受虐兒少人數逐漸上升，台南市去年發生在家外地點的受虐兒少達500人，占全國所有受虐兒少人數的8%。無論是托嬰中心、居家保母照顧空間、月子中心育嬰室等，皆應建置監督機制，確保孩童安全。鑒於此次虐童事件，除了提高訪視頻率，加強對居家保母等托育人員的監管機制外，衛福部也應提升社工的工作環境及薪資待遇。

黃秀芳說，藉由此次事件，應找出制度中的系統性漏洞，接住每個需要的孩子，除了加強訪查頻率，也要加強訓練社工及社工督導對兒虐的辨識能力，並強化向上呈報。此外，此次案件也顯示媒合機構、跨縣市政府，與衛福部之間的橫向聯繫幾乎失能，缺乏監督管控機制，衛福部必須落實橫向聯繫督導工作，保母查核機制也應訂定評鑑具體指標，讓不適任的托育人員退場。

林岱樺指出，虐童案發生後，民間呼籲政府能在衛福部下設一個兒童托育署，及由行政院長擔任召集人的兒童托育委員會，才能有錢有人還有人監督處理兒童托育事務，不要像現在把照顧責任委由民間，造就兒福聯盟這樣擁有新台幣45億元資產，照顧將近一半幼兒的現象。

中華孕嬰童教保聯合總會總會長蔣叔融說，孩子受照顧的情況需要完整被看見，如何有效查訪、詳實觀察聽見孩子微弱的求救聲，主管機關應正視並建立完善且具自主的監督機制，只要是照顧0到2歲孩子的托嬰中心、居家保母的照顧空間及月子中心的嬰兒室都應該加倍受到保護。

中華國際幼兒文教聯合總會總會長李坤北表示，政府社政單位應加強關心照顧脆弱家庭、出養家庭及受政府監護的孩童，除了賦予訪查社工面訪到孩子的公權力之餘，更應同時保障查訪過程中社工人身安全，以了解孩子平常受生活照顧情形，強化出養制度安全網。

中華民國兒童教保聯合總會總召包崇明說，孩子若是遭故意且預謀的兒虐事件，行為人都應該是為「蓄意/惡意謀殺犯」，社會禁不起任何一位不用心照顧孩子生命的人進入托育現場，期盼每一位督導者都能成為吹哨人。他主張「保護吹哨人，重懲行為人，建置執業審查機制」，避免不適任者有機會傷害任何一位孩子。

與會的衛福部社家署組長簡杏蓉表示，這次虐童案後，各界提出要加強全日托的訪視，如果地方政府量能不夠，衛福部願挹注資源，讓地方政府補足人力。有關居家保母的職業空間，也就是居家環境要不要設監視器，可以再討論，行政院目前已有兒少福利促進委員會，會跟行政院反映是否額外成立托育委員會，至於加強全日托訪視，衛福部會盡量提供資源挹注。

教育部國教署學前組科長陳鉉淑表示，教育部會對教保服務機構嚴加管理跟督導，維護孩子安全是政府重要責任。（編輯：蘇志宗）1130320