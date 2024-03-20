300社工集結衛福部前 要求撤回提高訪視頻率5訴求[影]

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（中央社記者沈佩瑤台北20日電）1歲待收養男童疑遭保母虐死案，兒盟社工被上銬帶走引社會關注。逾300名社工今天上午集結衛福部大門抗議，要求衛福部重新召開檢討會議，撤回社工提高訪視頻率等5訴求。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧1歲多男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，兒福聯盟陳姓女社工遭逮上銬移送，多個民間團體質疑上銬正當性。

台北市社會工作人員職業工會發起320挺社工活動，今天上午逾300名來自四面八方的社工，集結衛生福利部大門前，高喊「社工不當替罪羊」、「全面檢討社安網」等口號，並提出撤回增加訪視頻率、保障社工職業安全、落實薪資制度、社會給予社工多支持、全面檢討社安網等5大訴求，將人行道擠得水洩不通。

「社工真的是一種很矛盾且值得嘲笑的生物。」高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南發言時自嘲，薪水一個月被要求回捐新台幣4、5000元，每次抗議都是小貓兩三隻，現在一個小孩子死掉了，這些社工不在乎自己的錢，卻願意為此站出來，希望社會大眾好好理解社工這份職業。

他直言，網路上一直有聲音質疑社工上街抗議只是為了自身福利，「如果是為了自己，會有這麼多人嗎？」該憤怒的對象不只是衛福部，還有各地縣市政府，登革熱疫情期間社工甚至得去噴藥，回來關鍵績效指標（KPI）還是得照做，「有誰幫社工講過話？」結果出事了就怪社工。

郭志南激昂發言帶動抗議群眾情緒，再度齊聲喊出「社工不當替罪羊，全面檢討社安網」、「社工被上銬，社工跑光光」、「高層沒擔當，基層一肩扛」、「制度不健全，社工沒人權」等訴求。

現場社工尤其不滿，衛福部上週五檢討會議中，提出增加訪視頻率的策進作為。台北市社會工作人員職業工會副理事長沈曜逸強調，社工界一陣譁然，這不是解決問題最重要的方法，全台現在有社工1.5萬人，社工人力不足的核心，其實是大家都沒有看到社工的服務狀況是什麼，政府所謂的「案量限制」，只是樓地板。

沈曜逸說，實際上社工平常還得負責許多填表單、無意義的回應，不是只有壓低案量就能解決，增加訪視頻率更只會降低服務品質，要提高社工的勞權，就要落實合理的薪資制度。

衛福部原本派社工司長蘇昭如代表接下陳情書，但抗議社工們不滿，質疑層級太低，最後由主秘張雍敏出面。衛福部次長李麗芬在立法院回應指出，社工提出訴求，不論是希望衛福部針對兒虐案件檢討或是強化社工勞動權益跟職業安全，衛福部後續會針對社工提出的訴求與各司署來研議、回應，這是衛福部責無旁貸要面對的問題。

至於是否已經定調要增加訪視次數，李麗芬說，4月底會找專家學者討論，15日的檢討會議也有討論到，不會全部類型案件都增加訪視次數，後續會一一釐清看是什麼屬性要增加，且增加次數也不是專指社工或是托育人員，可能結合其他專業，像是專責醫生如何來協力等。（編輯：李亨山）1130320