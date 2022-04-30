你的孩子不只是你的孩子 兒少保護需要全民扮福爾摩斯【書摘】

天下確實有不是的父母，也有會傷害孩子的家長，兒少保護不能只靠社工和醫療人員，需要社會整體力量一起拉開保護網。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社網站）「我永遠記得拉起那位男孩上衣的那一刻！原來，遍體麟傷不是成語，也不是形容詞，而是一筆一畫，記錄在孩子身上的苦難！」

台大醫院兒少保護醫療中心主任呂立20多年前成為兒科主治醫師，就投入資源少、壓力大又「不賺錢」的兒童加護病房，看到無數兒少受害案例：被打到體無完膚的孩子笑著替父母辯解「是我不乖啦，不要怪爸爸」；好不容易救回來的孩子，最後還是被打死了；17歲白血病少年因為媽媽迷信另類療法，無法自主決定接受正統醫療...。

天下確實有不是的父母，也有會傷害孩子的家長，兒少保護不能只靠社工和醫療人員，需要社會整體力量一起拉開保護網。《聽，傷痕在說話》是呂立的醫療現場紀實，他觀察、記錄不同類型的兒少保護問題，呼籲社會共同思考我們可以怎麼做、怎麼改善，怎麼一起保護寶貴的小生命。

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台大醫院兒少保護醫療中心主任呂立20多年前成為兒科主治醫師，就投入資源少、壓力大又「不賺錢」的兒童加護病房，看到無數兒少受害案例。（呂立提供）

因為我不乖才會挨打

我永遠記得拉起那位男孩上衣的那一刻！原來，遍體鱗傷不是成語，也不是形容詞，而是一筆一畫，記錄在孩子身上的苦難！

5歲左右的男孩坐在我面前，臉上掛著笑意，要不是學校老師發現他右手臂上有3道傷痕，疑似遭家長責打，一般人很難把他與受虐兒聯想在一起。男孩由社工陪同來醫院驗傷，他是有點調皮、不太怕生的那種類型，姑且稱他為「陽光男孩」吧。

男孩笑笑對我說：「是爸爸打的，可是你不要怪爸爸喔！是因為我不乖，他才會拿『愛的小手』打我。」天真的口吻伴隨著無邪的神態讓人心疼，但在心疼之後等著我的，竟是讓人窒息的心痛。

當我掀開他的衣服，打算做進一步檢查時，現場的醫護人員全都瞪大了眼睛，倒抽了一口氣。因為覆蓋在衣著之下的，是小男孩「遍體鱗傷」的軀幹。孩子的背部從肩胛以下滿是傷痕，一路延伸到屁股，沒有破皮的傷口，青一塊、紫一塊的印痕層層疊疊。從傷勢看來，孩子挨打的頻率非常密集，範圍也很大，交錯的新舊傷正是長期受虐留下的明證。我仔細測量了他身上每個傷口的大小，記錄下形狀、位置和顏色，花了整整3個小時才完成診斷書。

其實我是在難過中完成這份診斷書，一邊準確描述孩子身體上的傷痕，一邊看著男孩小小的身軀，一個個相疊的傷痕暈染開來，形成一大片瘀青，看起來就像一幅令人不忍卒睹的水墨畫，深淺不一，彷彿都沾滿了孩子的哭喊與淚水。誰？是誰能這麼無情地在這樣幼小的孩子身上，留下這般怵目驚心的印記？

把孩子帶來就醫的社工原本以為只有手臂上的傷痕，沒想到醫生進行身體檢查時，才發現孩子傷得如此嚴重，甚至落入反覆受虐、高風險的處境中。

偵辦過程困難重重

之後，社工依法提出獨立告訴，我在完成驗傷診斷書之後，也做好可能得上法庭作證的心理準備，或接受檢察官、法官傳喚。希望我的證詞能幫助小男孩脫離那樣可怕的處境。

後來承辦此案的檢察官請我去描述傷痕，做了一份偵訊筆錄。根據社工轉述，孩子的父親承認「有打了幾下」，但堅稱孩子背部的傷勢並非他造成的，也不知道為何有那麼多舊傷。即使司法人員親眼見到孩子傷痕累累，且經過醫療專業判斷，確定那些傷勢不可能是跌倒所致。

兒虐案件從偵辦到相關罰責一直都有其困難侷限。偵辦時的舉證、定罪的認定，由於有時缺乏人證、物證，加上嫌疑人否認，導致困難重重；然而就算定罪了，施虐者往往只被輕判幾個月刑期，即使虐待致死也只會判過失。縱使引發各界撻伐，但只要新聞熱度一過，大眾的注意力就消散了，面對這種情況，真讓人不得不感慨：難道在台灣虐待、打死孩子只能不了了之嗎？難道孩子的命不是命嗎？

不只是起訴而已

從數字來看，台灣兒虐致死數量與偵察遭起訴案例數不成比例。台灣每年大約有20件孩子遭照顧者虐死的案例，起訴件數卻寥寥可數；監察院2019年的調查報告指出，2008年至2013年間，以刑法「妨害幼童自然發育罪」進行偵查並起訴或緩起訴的案件數為零，2013至2017年總計也僅有21件。每次看到這個數字，我就忍不住想到當我掀開那位小男孩的上衣，驚見他身上滿滿傷痕的那一幕。我們的司法就像是那件上衣，隱藏在衣服內的受虐兒童不知凡幾，但有誰能掀開上衣，檢視司法與保護體系的問題呢？

由於兒童缺乏獨立自主的能力，一般而言對家庭成員有依賴性，因此聯合國兒童權利委員會曾建議，出於保護兒童免遭重大傷害的需求，並符合兒童最大利益時，才提出訴訟或其他正式干預（例如，安置兒童或帶走加害者）。兒童保護的議題必須從人的角度思考，也不是光起訴、提高量刑就能解決問題。我只是希望我們能為孩子多做一點，從人性的、法律正義的，從各種最適切的考量來阻止兒虐的情況發生。

從上述我所提到的案例中，我認為至少我們可以做到兩件事。

要把自己當成福爾摩斯

很少人會承認自己虐兒，我碰過很嚴重的案例，加害者就說一句：「只是輕輕打一下而已。」但孩子送來時是腦出血了，加害者還說：「我哪知道打一下就會腦出血！」輕輕打一下，這句話代表著施虐者的辯解與孩子的無助，所以社工和醫護人員除了注意到體表的傷口，更要細察看不見的傷。醫護人員必須從外到內細細檢查，包括掀開頭髮看頭皮，到檢查腋窩、腳趾頭，甚至是屁股縫，盡可能地滴水不漏。我們經常跟社工說，觀察傷痕有幾項重點，其中之一便是耳朵，若有瘀青就必須特別警覺，因為耳朵不容易瘀青，若有瘀青，極可能是有外力用力捏耳朵，甚至拉著耳朵拖行、撞牆所造成。

文章一開始案例中的小男孩就醫時，外觀上看來只有3道傷痕，有可能是施虐者動手時，有意識的避開衣物無法遮蔽的身體部位，以減少被發現、懷疑的可能性。有些孩子臉上有瘀青，被學校老師問起，家長推說是跌倒受傷，但實情恐非如此，因為跌倒掛彩跟毆打致傷，從傷口的分布和形狀多半能分辨出來。

總之，要從蛛絲馬跡去察覺孩子是否需要幫助，一旦傷勢看來可疑，傷口的狀態、發現的位置不太對勁，就要追查下去。像是本文案例中的陽光男孩，如果沒有就醫、驗傷，恐怕會錯過水面下的冰山─被衣物遮蔽、長期受虐的證據，因而錯失救援的時機。說不定，加害者因為犯行一直沒有遭到揭發，愈打膽子愈大、下手愈重，有天若失手、失控，一切就來不及了。

受虐兒和你想的不一樣

個案中的男孩與一般人想像中的受虐兒不太一樣，一般人對受虐兒存有刻板印象：悲傷、陰鬱，但他在診間與我短暫相處時，表現出來的是活潑、好奇的模樣。受虐兒的樣貌很多元，跟個人自癒能力、環境，還有其他人對他的支持都有關係。

然而，這樣看來正向、開心的小孩，心理狀態未必就是如此。創傷經常是埋藏在心底很深的地方，受暴的經歷、家庭的變異，對於孩子的個性養成、人格形塑都會產生影響。有些人是透過嘻嘻哈哈，來掩飾內心的壓力、悲傷，甚至可能像喜劇天王羅賓．威廉斯一樣，帶給周邊的人歡笑，卻給自己寫下悲劇的結局。（書摘內容由親子天下授權，經中央社節錄）

（親子天下提供）

書名：聽，傷痕在說話：呂立的兒少保護醫療現場紀實，守護受虐兒，重拾家的力量

作者：呂立

出版社：親子天下

出版日期：2022/04/06