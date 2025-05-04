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五一長假中國貴州2艘遊船翻覆 70人落水近20人失聯

2025/5/4 21:54（5/4 22:26 更新）
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（中央社台北4日電）中國近來安全事故頻傳。今天下午4時左右，屬旅遊區的貴州省黔西市新仁苗族鄉六沖河東風水庫區，有2艘遊船因豪雨而翻覆，導致五一長假遊客及船員約70人落水，至晚間7時已打撈搜救50餘人，但目前情況不明，且另有近20人失聯中。

綜合新華社等媒體報導及中國網路訊息，目前貴州省相關部門正在現場展開救援。至於這2艘遊船翻覆的具體原因，目前僅知與河川上游降下豪雨有關，尚未得知是否涉及人為疏失。

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根據報導，這兩艘遊船一艘為28人座，另一艘為42人座，合計載運約70人，其中除船員外，不少人是趁著中國五一長假前往遊玩的遊客。而事故發生時，兩艘遊船的落水者隨著湍急水流迅速分散，給後續救援工作帶來極大困難。

公開資料顯示，新仁苗族鄉位在黔西市南部，是該市唯一以苗族為主體的少數民族鄉鎮，歷史文化悠久，且少數民族風情濃郁，不久前還入選貴州第2批「全省鄉村旅遊重點鎮」。（編輯：邱國強）1140504

#中國
#貴州省
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