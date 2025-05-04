中國多地政府五一開放食堂爆紅 重慶榮昌2天吸客2萬

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（中央社台北4日電）今年「五一」假期中國多地政府對一般民眾開放平日門禁森嚴的黨政機關食堂，吸引可觀人潮，其中重慶榮昌區政府食堂開放兩天吸引近兩萬遊客，半噸米飯就在人聲鼎沸中一掃而空。

綜合極目新聞等陸媒報導，這些食堂大多毗鄰熱門景區，供餐以地方特色小吃為主，套餐有葷有素，價格在人民幣10到20元之間，超高性價比吸引遊客大排長龍。

此前因地方美食滷鵝在網上收割大批流量的重慶榮昌「五一」也對外開放食堂，據報導，「短短兩天時間，該食堂就接待了近2萬名遊客，還消耗了半噸多米飯」。

湖北赤壁市政府機關食堂「五一」假期前兩天也迎來1200名遊客和市民「打卡」就餐，周邊150個停車位及大片空地也免費開放。菜品以赤壁魚糕、麻辣小龍蝦、辣椒炒肉等地道家常菜為主，還包括熱乾麵、饅頭、包子等主食。

浙江衢州市政府食堂也宣布1到5日期間向公眾提供午餐，菜品主打「鮮辣衢州」風味，標準套餐每份18元，包含1葷菜、1半葷、1素菜，另有兔頭、鴨頭、鴨掌、水晶糕等風味小吃。由於餐位有限，每餐限供1500份，食客需現場購買餐券。

江蘇東海縣政府食堂也同樣在假期間對外開放，每份10元的兩葷兩素自選套餐不到半小時就售罄。

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為何遊客不約而同選擇打卡政府食堂？紅星新聞的評 論說，信任是重點。在政府食堂，遊客毋須擔憂欺客宰客，也不必擔心食品衛生安全問題，高性價比的美食體驗無疑是吸客重要因素。

中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家也直言，開放政府食堂對於拉近與群眾關係、樹立政府形象、擦亮城市品牌是一個有益嘗試。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140504