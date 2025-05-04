貴州翻船3死14失蹤60傷 習近平關切中國安全事故頻傳

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（中央社台北4日電）中國貴州省黔西市景區下午4時40分發生2艘遊船翻覆事故，目前已造成3人死亡、14人失聯，60人送醫救治。中共總書記習近平今晚表示，中國近來接連發生安全事故造成死傷，各地及有關部門要深刻汲取教訓，堅決遏制重特大安全事故多發態勢。

新華社報導，發生翻船事故的是貴州省黔西市新仁苗族鄉化屋村百里畫廊景區。在習近平作出上述指示後，中國國務院副總理張國清已率領有關部門負責官員趕赴現場，指導救援處置工作。

根據報導，習近平對這一事故指示說，要千方百計搜救落水人員，全力救治傷員，妥善做好遇難人員善後及家屬安撫等工作。

習近平說，近期「有些地方」接連發生安全事故造成「群死群傷」，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，堅決克服麻痺思想，進一步壓實各方責任，聚焦旅遊景區、大型公共場所、居民小區、返程交通等，強化安全措施，狠抓工作落實，堅決遏制重特大安全事故多發態勢。

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報導指出，中國國務院總理李強也隨即批示，「五一」長假接近尾聲，要進一步督促指導各地各有關方面狠抓安全生產責任落實和安全管理措施落地，突出重點場所、重點領域，全面排查消除風險隱患，堅決防範遏制各類重特大事故發生。

報導提到，除張國清外，中共貴州省委、貴州省政府主要負責官員已在現場指揮應急處置工作，貴州省及管轄黔西市的畢節市正全力進行現場搜救、傷員救治等工作。（編輯：邱國強）1140504