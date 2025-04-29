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中國遼寧飯店火災釀22死 習近平指示遏制重大安全事故

2025/4/29 17:12（4/29 18:45 更新）
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中國遼寧遼陽市一間飯店29日發生火災，已造成22人死亡、3人受傷。（圖取自https://x.com/whyyoutouzhele）
中國遼寧遼陽市一間飯店29日發生火災，已造成22人死亡、3人受傷。（圖取自https://x.com/whyyoutouzhele）
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（中央社記者張淑伶上海29日電）中國「五一」長假前夕，遼寧遼陽市一飯店今天中午發生火災，至下午2時已造成22人死亡、3人受傷。中共總書記習近平對此事故作出指示，要求全力救治受傷人員，防範遏制重大安全事故發生。

央視新聞報導，29日中午12時25分，遼寧遼陽市白塔區三里莊一飯店發生火災。截至下午2時，事故已造成22人死亡、3人受傷。

根據貴州廣播電視台旗下「百姓關注」在社群平台上發布的影片，當時明火從這家飯店二樓窗口猛烈竄出，伴隨狂風助長，火勢迅速蔓延，現場濃煙遮天蔽日。多輛消防車馳援，救護車趕到現場將傷者送醫。

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事故原因調查與善後工作仍在進行中。

根據央視，習近平對遼寧遼陽市白塔區飯店火災事故作出重要指示，強調全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員善後，堅決防範遏制重大安全事故發生。（編輯：吳柏緯）1140429

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